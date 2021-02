Erst soll sie gefällt werden. Dann doch nicht - aber der Fälltrupp erfährt nichts. Für eine 120 Jahre alte Linde kommt die Rettung am Montag in letzter Minute.

23.02.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Das war beinahe filmreif: Eine über 100 Jahre alte Linde zwischen Dietmannsried und Wolfertschwenden ist am Montagvormittag haarscharf um ihre Fällung herumgekommen. Teil der Geschichte sind Naturschützer mit Plakaten am Baum – und ein Anruf in letzter Minute.