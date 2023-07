So umfährt man den Berliner Platz in Kempten am besten während der Bauarbeiten

Heute startet die Baustelle am Berliner Platz in Kempten in einen neuen Abschnitt. Dafür wird die nördliche Hälfte gesperrt. Wie man die Baustelle umfährt.

28.07.2023 | Stand: 12:27 Uhr

Ab Freitag wird stückweise die nördliche Hälfte des Berliner Platzes gesperrt. Nachdem der übliche Weg aus der Stadt auf die B12 durch die Sperrung am Berliner Platz nicht befahrbar war, kam es dort - vor allem zu den Stoßzeiten im Berufsverkehr - teilweise zu größeren Staus. Auch die nächste Sperrung dürfte teilweise für lange Wartezeiten sorgen. Schließlich passieren täglich etwa 65.000 Autos die Kreuzung.

Damit man auf dem Weg zur oder von der Arbeit keine langen Verzögerungen einplanen muss, haben wir hier einige Routen gesammelt, wie man den Berliner Platz umfahren kann.

Baustelle am Berliner Platz in Kempten: Diese Abschnitte werden gesperrt

Umfahrung 1: Die Nordspange über den Dachser-Kreisel

Wer von Richtung Leubas in die Kemptener Innenstadt muss, hat die Möglichkeit über die Nordspange zu fahren. Dazu kann man hinter dem ABT-Gebäude rechts nach Ursulasried abbiegen und über die Porschestraße auf die Nordspange. Man folgt der Straße bis zum sogenannten Dachser-Kreisel, also dem Kreisverkehr an der Firmenzentrale des Allgäuer Logistik-Konzerns. nimmt man direkt die erste Ausfahrt und folgt der Memminger Straße, gelangt man in die Innenstadt.

Umfahrung 2: Über den Ostbahnhof

Ebenfalls von Richtung Leubas kann diese Route eine Hilfe sein, wenn man auch kleinere Anstauungen am Berliner Platz vermeiden will. Zu den großen Stoßzeiten im Berufsverkehr ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Autos auf der Stephansstraße stehen und so der Weg von der Bleicherstraße in die Ulmer Straße nahezu blockiert ist. Sollte man dort gut über die Straße gelangen, fährt man die Ulmer Straße entlang, biegt dann nach rechts in die Ostbahnhofstraße, dann kurz über den Schumacherring in die Knussertstraße und kann dann in gewohnter Manier über die St.-Mang-Brücke in die Stadt.

Umfahrung 3 - Über Schumacherring und Lenzfried auf B12 und A7

Wer von der Innenstadt oder dem südlichen Stadtgebiet auf die B12 fahren will, kann über den Schumacherring und die Lenzfrieder Straße fahren. Vor der Freiwilligen Feuerwehr in Lenzfried biegt man dann links in den Wettmansberger Weg ein. Diesem folgt man, vorbei an Cancom und über die Ignaz-Kiechle-Straße bis zum Park and Ride Kempten - Bühl Ost. Dort kann man dann links auf die Auffahrt zur B12 abbiegen und hat alle Anbindungsmöglichkeiten auch zur A7.

Umfahrung 4 - Über Park and Ride und Ostbahnhof in die Innenstadt

Wer von B12 oder A7 her in die Kemptener Innenstadt will, kann die Ausfahrt zum Park and Ride Kempten-Bühl nehmen und von dort den Weg zum Ostbahnhof einschlagen. Von dort aus geht es dann nach einem kurzen Intermezzo auf dem Schumacherring nach links auf die Knussertstraße, von der aus man dann wieder auf die Kaufbeurer Straße in Richtung St.-Mang-Brücke abbiegen kann.

Wer von den nördlichen Stadtgebieten, also etwa Thingers, Lotterberg oder Breiten auf die A7 will, sollte zu den Stoßzeiten den Weg über die Nordspange zur Auffahrt Kempten-Leubas nehmen. Ist am Dachser-Kreisel dann schon der Stau absehbar, lohnt sich vielleicht auch die Route über Lauben und Dietmannsried, um die dortige Auffahrt zu nehmen. Wer aus diesen Stadtgebieten auf der A7 nach Süden will, sollte zu den Stoßzeiten den Berliner Platz gänzlich meiden und durch Kempten zur weiter südlich gelegenen Auffahrt Betzigau fahren.

Die Routenvorschläge gelten natürlich auch in die entgegengesetzten Richtungen. Wer also von der A7 aus Richtung Süden kommt und in die Kemptener Innenstadt will, sollte die Ausfahrt Betzigau wählen. Wer von Norden her kommt sollte sich kurzfristig über die Stausituation informieren und dementsprechend zwischen den Abfahrten Dietmannsried oder Kempten-Leubas wählen.

Wegen der Bauarbeiten auf dem Berliner Platz kann es natürlich auch auf dem Umfahrungsstrecken zu erhöhtem Verkehr kommen. Die Umfahrungen stellen lediglich Möglichkeiten dar. Sie garantieren nicht, dass die Routen stets schneller sind.