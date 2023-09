Berliner Platz Kempten: Sperrung endet in wenigen Tagen

Endspurt bei den Arbeiten auf dem Berliner Platz. Nächsten Montag soll die große Kreuzung wieder geöffnet werden. Doch es gibt ein Fragezeichen.

11.09.2023 | Stand: 13:00 Uhr

Das magische Datum lautet 18. September. Nächsten Montag soll der Berliner Platz, Hauptverkehrsknoten in Kempten, wieder durchgängig in allen Richtungen befahrbar sein. Darauf freuen sich auch tausende Pendler und Pendlerinnen, immerhin rollen zu normalen Zeiten über die Kreuzung täglich im Schnitt 65.000 Fahrzeuge.

Werden die Arbeiten wirklich rechtzeitig fertig? Die Zeichen stehen gut, doch es gibt ein kleines Fragezeichen: das Wetter. Bei Regen könne nicht asphaltiert werden, doch eben der sei nun für Mittwoch vorhergesagt, sagt Kemptens Tiefbau-Chef Markus Wiedemann. Er hofft, dass es nur an diesem einen Tag regnet und dann auch nicht die ganze Zeit. (Lesen Sie hier: Darum lässt der Ausbau der B19-Anschlussstelle Waltenhofen auf sich warten)

Warum lässt es sich bei Regen nicht asphaltieren? Der 160 bis 180 Grad heiße Asphalt kühlt dann zu schnell ab

Denn eigentlich wollte man Mittwoch den Asphalt einbauen, Donnerstag und Freitag die Fahrbahnen markieren und am Wochenende die Ampeln für die Umstellung vorbereiten. Sollte es Mittwoch tatsächlich zu nass ein, schiebe sich alles um einen Tag und auch der Sonntag müsste dann womöglich als Notfall-Arbeitstag dienen.

Warum lässt es sich bei Regen nicht asphaltieren? Wiedemann nennt zwei Gründe: So kühlt der 160 bis 180 Grad heiße Asphalt bei Regen zu schnell ab. Er muss aber länger heiß und weich bleiben, damit die Straßenwalzen ihn optimal verdichten können. Zudem besteht die Gefahr, dass die Deckschicht schlechter an der unteren Asphaltschicht haftet, wenn sich durch Niederschläge Bläschen bilden.

Am Montag werden dann die Verkehrsströme auf dem Berliner Platz noch Schritt für Schritt umgestellt

So oder so dürfen am Montag nicht ab morgens alle Autos auf einen Schlag normal über den Berliner Platz rollen. Auf der komplexen Kreuzung könne man die Verkehrsströme in Kombination mit der neuen Signaltechnik nur Schritt für Schritt umstellen, sagt Wiedemann. „Das muss sicher ablaufen und wird etwas dauern.“

Auch danach sind die Arbeiten nicht fertig. Beispielsweise müssen dann noch alte, bis jetzt benötigte Ampeln abgebaut werden. Zudem wird die Überfahrt über den Mittelstreifen in Höhe Ulmer Straße wieder zurückgebaut. Das bedeutet: Fahrerinnen und Fahrer müssen zeitweise noch mit Einschränkungen und auch mal einspurigem Verkehr rechnen. Nur Vollsperrungen soll es keine mehr geben. Zumindest dort. Denn in einigen Jahren steht ein Abriss der großen St.-Mang-Brücke bevor.

Sperrung der südlichen Kreuzungshälfte führte zu deutlicher Verkehrszunahme in der Innenstadt

Die Freigabe des Berliner Platzes tut dann auch der Innenstadt gut. Die Sperrung der südlichen Kreuzungshälfte habe zu einer deutlichen Verkehrszunahme etwa auf der Salz-, Kronen-, Iller- und Memminger Straße geführt, sagt Wiedemann.

Insgesamt ist der Leiter des Amts für Tiefbau und Verkehr der Stadt mit dem Ablauf der Arbeiten zufrieden. Man liege im Kostenrahmen von 4,5 Millionen Euro. Etwa 3,5 Millionen Euro davon trägt der Bund, den Rest die Stadt. Die nächsten 20, 30 Jahre stehe dort dann keine solche Baumaßnahme mehr an.