Bald müssen Autofahrer am Berliner Platz in Kempten wieder umdenken

Die Sperrung des Berliner Platzes in den Ferien zahlt sich aus, sagt Kemptens Tiefbauchef Wiedemann. Verkehrsteilnehmer müssen bald aber erneut umdenken.

10.08.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Die Erleichterung ist Kemptens Tiefbauchef Markus Wiedemann anzumerken: „Wir haben die richtige Zeit für die halbseitige Sperrung des Berliner Platzes gewählt.“ Die Stadt hatte sich bekanntlich entschieden, die Arbeiten an Kemptens größtem Verkehrsknoten auf die Sommerferien zu legen, weil es dann eben urlaubsbedingt deutlich weniger Verkehr gibt. Und diese Rechnung ging auf, zieht Wiedemann im Gespräch mit unserer Redaktion eine zufriedene Zwischenbilanz. Zu normalen Zeiten rollen über die Kreuzung täglich im Schnitt 65.000 Fahrzeuge.

Besonders betroffen ist der Verkehr von Bleicherstraße, A7 und B12 auf der Stephanstraße stadteinwärts: Grüne Phase verlängert

Ganz problemfrei können Autos, Laster und Motorräder die verbliebenen Äste der Kreuzung freilich nicht nutzen. Auch der deutlich reduzierte Verkehr führe zu erheblichen Wartezeiten. Besonders betroffen ist, wer von Bleicherstraße, A7 und B12 kommend auf der Stephanstraße stadteinwärts will. Da haben die Verkehrsexperten längst nachjustiert und die Ampel-Grünphase für den Verkehr stadteinwärts so weit verlängert, wie es möglich war, ohne die anderen Fahrtrichtungen abzuwürgen. (Lesen Sie hier: Kempten sperrt nördliche Hälfte des Berliner Platzes für vier Wochen)

Auch die Nordspange, also die Umfahrung über den Dachser-Kreisel, ist laut Wiedemann zu bestimmten Zeiten deutlich belastet. So, wie man auch in der Innenstadt an vielen Stellen eine Zunahme des Verkehrs merke. Es suchten sich eben viele Fahrerinnen und Fahrer persönliche Strecken oder Schleichwege, um den Berliner Platz zu vermeiden.

Diese Routen können beispielsweise über den Spitalhof führen oder auch die A7-Anschlussstelle Betzigau. All das wirke sich dann je nach Ursprungs- oder Zieladresse auf weitere Straßen in Kempten aus, sagt Wiedemann. „Das spüren wir.“

Straßenbau am Berliner Platz im Zeitplan - "Mit der Baufirma läuft es gut"

Was die eigentlichen Straßenarbeiten anbelangt, zieht Wiedemann ein positives Resümee. „Mit der Baufirma läuft es gut“, sagt er. Man liege im Bauzeitenplan und werde, wenn es an die Asphaltierung geht, auch abends länger arbeiten.

„Im Zeitplan“ bedeutet freilich auch, dass die Verkehrsteilnehmer bald wieder umdenken müssen. Denn in der letzten August-Woche wird zwar die gesperrte nördliche Hälfte des Berliner Platzes wieder freigegeben. Zugleich folgt aber die Sperrung der südlichen Hälfte für den Rest der Sommerferien. Dann ist der Norden wieder an Adenauerring und Stephanstraße angebunden, während vom Schumacherring aus kein Durchkommen mehr möglich sein wird.

Autofahrer müssen bald wieder umdenken: Als nächstes wird die südliche Hälfte der Großkreuzung gesperrt

„Das wird zu erheblichen Veränderungen im Verkehrsfluss sorgen“, sagt Wiedemann. Ein besonderes Nadelöhr erwartet er dann im Bereich der St.-Mang-Brücke. Eine Herausforderung dürfte auch sein, möglichst viele Fahrzeuge, die sonst auf dem Schumacherring zum Berliner Platz fahren, schon frühzeitig vom Kurs in diese Sackgasse abzubringen.

Kempten sperrt die Hälfte des Berliner Platzes übrigens insgesamt, seit Ende Juli, für vier Wochen.