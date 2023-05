Bestseller-Autor Benedict Wells zu Gast in Kempten: Ein Abend voller "Euphancholie"

Wenn Benedict Wells in Kempten aus „Hard Land“ liest, lässt er sein Publikum an seinem Schreibprozess teilhaben. Und an einem ganz besonderen Gefühl.

08.05.2023 | Stand: 18:21 Uhr

Euphancholie – mit diesem einen Wort lässt sich das Grundgefühl des Buchs „Hard Land“ zusammenfassen. Aber auch des Abends mit Bestseller-Autor Benedict Wells und Singer-Songwriter Jacob Brass in der Kultbox in Kempten: „Einerseits zerreißt’s dich vor Glück, gleichzeitig bist du schwermütig, weil du weißt, dass du was verlierst oder dieser Augenblick mal vorbei sein wird.“ So definiert die 17-jährige Kirstie in „Hard Land“ das Wort Euphancholie, eine Mischung aus Euphorie und Melancholie.

Benedict Wells zu seinem Publikum in Kempten: "Heute bin ich nervöser als bei anderen Lesungen"

An diesem Abend sei er nervöser als sonst, sagt Wells zu Beginn und grinst. Schließlich machen er und Brass auf ihrer gemeinsamen Tour Halt nahe der einstigen Heimat des Literaten. Er ging in Hohenschwangau zur Schule, verbrachte dort in den 1990er-Jahren die Phase seines Lebens, die die Hauptfigur Sam in den 1980ern im US-amerikanischen Missouri durchlebt: die Pubertät. „Hard Land“ erzählt von einem Sommer, in dem sich die Gefühle des Außenseiters verdichten. In dem er sich verliebt (in Kirstie), in dem aber auch seine Mutter stirbt.

Zwischen den Passagen, die Wells aus dem Buch vorliest, spielt Brass die zur jeweiligen Stimmung passenden Lieder, mal selbstkomponiert, mal Hits aus den 1980ern, mal euphorisch, mal melancholisch. Und Wells erzählt von sich, vom Schreiben und ein bisschen auch von seiner eigenen Jugend im Allgäu.

Singer-Songwriter Jacob Brass begleitet Autor Benedict Wells auf seiner "Hard Land"-Tour. Bild: Matthias Becker

Über die allerdings könne er niemals ein Buch schreiben, sagt der heute 39-Jährige. Eine Jugend im Jahr 1985 in Missouri – da erscheine vor seinem Auge eine Riesenleinwand; beim Gedanken an eine Jugend 1997 in Füssen eher ein Röhrenbildfernseher. „Ich brauche Distanz“, erklärt Wells. „Ich transformiere lieber.“

Wie Benedict Wells heute sein Buch "Hard Land" bewertet, will eine Frau aus dem Publikum wissen

Dennoch verarbeite er das Erlebte in seinen Büchern. Mal bewusst, mal unbewusst. Aber manchmal stünden ihm seine eigenen Erfahrungen auch im Weg. Zum Beispiel als er über Trauer schrieb – und dann seine eigene Mutter starb.

Der „Funken“ für das mit dem deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnete „Hard Land“ habe ihn bereits im Jahr 2007 erreicht. Erst Jahre später habe er begonnen, die Geschichte aufzuschreiben, die Charaktere zu erschaffen. Inspiriert von der Popkultur der 80er, von Filmen und Liedern. Im nächsten Schritt überarbeite Wells seine Texte, streiche den einen oder anderen Charakter wieder heraus – „du musst ja hunderte von weißen Seiten füllen, da kann nicht immer nur A-Ware dabei sein“. Ob er rückblickend zufrieden sei mit dem Ergebnis, fragt eine Frau aus dem Publikum. „Der erste Teil ist viel zu knirschend“, sagt Wells – und dann grinst er wieder: „Ich verstehe alle, die sagen, dass sie schwer reingekommen sind.“

Wie das dann gewesen sei, nach der intensiven, jahrelangen Schreibphase, als schließlich die Veröffentlichung anstand, will eine andere Frau aus dem Publikum wissen. „Die Figuren haben mir gefehlt. Das war echter Abschiedsschmerz und zugleich aber unglaubliche Erleichterung“, antwortet Wells. Und wieder schwingt es mit, dieses Gefühl: Euphancholie.