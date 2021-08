Betrüger wollen Kemptener durch perfide Masche um Geld bringen

Schon wieder haben Betrüger Menschen in Kempten angerufen und wollten sie durch Tricks dazu bringen, Geld zu überweisen oder abzugeben.

25.08.2021 | Stand: 12:49 Uhr

Schon wieder vier Betrugsanrufe hat es am Dienstag in Kempten gegeben. In drei Fällen gaben die Anrufer laut Polizei vor, dass sie Polizisten seien. Sie erzählten den Angerufenen, dass ihnen kürzlich Teile einer Einbrecherbande ins Netz gegangen seien. Allerdings hätten sie Hinweise auf weitere Einbrücke, die auch die Angerufenen treffen könnten.

Daher sollten diese, so schilderten es die Betrüger offenbar am Telefon, ihr Geld und ihre Wertsachen bei der Polizei in Sicherheit bringen. (Lesen Sie auch: Bayerische Ermittler heben Callcenter-Betrüger in Sofia aus)

Weitere Betrugsmasche: Angehöriger angeblich in Unfall verwickelt

Gegen 20 Uhr dann wurde eine weitere Person angerufen. Diesmal erzählten die Betrüger, dass ein Angehöriger in eienn Verkehrsunfall verwickelt worden sei. Er habe dabei einen Menschen getötet und ihm drohe nun eine Haftstrafe. Wenn der Angerufene jedoch eine Kaution zahle, könne er verhindern, dass der in Unglück geratene Angehörige in Haft muss.

In allen vier Fällen erkannten die Angerufenen laut Polizei die Betrugsmaschen aber, sodass kein Schaden entstand.

