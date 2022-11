Betrunkener Lkw-Fahrer verursacht Unfall auf Schumacherring in Kempten

Ein offenbar betrunkener Lastwagenfahrer hat in Kempten auf dem Schumacherring einen Unfall verursacht.

18.11.2022 | Stand: 12:55 Uhr

1,6 Promille Alkohol hatte ein Lkw-Fahrer intus, als er auf dem Schumacherring in Kempten einen Verkehrsunfall verursacht hat. Laut Polizei hatte ein 32-jährige Autofahrerin am Donnerstagvormittag auf den Ring auffahren wollen. Doch der 42-jährige Lastwagenfahrer fuhr auf seiner Spur zu weit rechts, wodurch er mit seiner vorderen rechten Fahrzeugseite das Heck des Autos der Frau touchierte. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

Die Polizeibeamten nahmen bei dem Verursacher einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Die Polizisten verweigerten dem Mann die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

