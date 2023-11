82-Jähriger baut Unfall in Betzigau - Zeugen gesucht

Ein 82-Jähriger verfährt sich in Betzigau und baut dabei wohl mindestens einen Unfall. Wer hat etwas beobachtet oder einen Schaden zu melden?

05.11.2023 | Stand: 11:17 Uhr

Ein 82-Jähriger hat sich am Samstag in Betzigau (Kreis Oberallgäu) verfahren und dabei nach eigenen Angaben mindestens einen Unfall gebaut. Die Polizei sucht Zeugen und Menschen, die einen Unfallschaden an ihrem Auto oder Eigentum haben.

Demnach meldete sich der 82-Jährige gegen 19.30 Uhr persönlich bei der Polizeiinspektion in Kempten und meldete einen Unfall, den er selbst verursacht hatte. Der Mann konnte die Polizei am Unfallort nicht verständigen, weil er kein Handy dabei hatte. Gegenüber der Polizei konnte er den genauen Unfallort allerdings nicht mehr genau angeben.

82-Jähriger verfährt sich in Betzigau

Er fuhr demnach vom Ortskern Wildpoldsried zum Sportplatz in Betzigau. Der Mann, der ursprünglich aus dem Bereich Würzburg stammt, verfuhr sich dabei mehrmals und baute mindestens einen Unfall. An seinem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

Personen, die im Bereich Wildpoldsried oder Betzigau Unfallschäden feststellen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter 0831/9909-2140 zu melden.

Mehr Nachrichten aus Kempten und dem Oberallgäu lesen Sie hier.