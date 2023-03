Bewährtes Konzept in neuem Lokal: Kemptener Gastronomen übernehmen Rössle in Sulzberg

Sabine und Markus Niederhofer betrieben das Eiserne Kreuz in Kempten. Sie sind alte Hasen in der Gastronomie und starten nun im Gasthof Rössle in Sulzberg neu.

24.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Frischer Wind weht künftig im Gasthof Rössle im Sulzberger Ortsteil Ottacker. Sabine und Markus Niederhofer haben das Traditionsgasthaus nun übernommen und empfangen dort ab Mittwoch, 5. April, Gäste. Die beiden sind wohl vielen Menschen in der Region bekannt, denn sie sind alte Hasen in der Gastronomie: Bis zum ersten Corona-Lockdown betrieben sie den Leberkäs-Bäck in der Memminger Straße in Kempten. Zuletzt tischte das Ehepaar im Eisernen Kreuz in der Kemptener Ludwigstraße auf.

