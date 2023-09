Beweise gegen verdächtigen "Klo-Spanner" in Kempten fehlen

Eine Kemptener Studentin auf der Toilette gefilmt. Ermittlungen führen Polizei und Staatsanwaltschaft zu einem Mann, der wegen ähnlicher Übergriffe bekannt ist.

18.08.2023 | Stand: 17:55 Uhr

Ein Smartphone spitzelt unter der Wand einer öffentlichen Toilette heraus – ein Schockmoment für eine Kemptener Studentin im März. Ein Unbekannter soll sie gefilmt haben. Es war nicht der erste Vorfall dieser Art auf dem Campus der Hochschule Kempten. Zwischen Dezember 2019 und März 2020 wurden sechs Studentinnen Opfer eines Spanners. Wegen Mangels an Beweisen wurden die Ermittlungen damals eingestellt – und auch im Fall des jüngsten Übergriffs ist es nun so.

Mehrfach lauern ein oder mehrere Spanner Menschen in Kempten auf

Ein Tatverdächtiger habe ermittelt werden können, sagt David Beck, Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten. Doch es gebe nicht ausreichend Beweismittel, um dem Mann die Tat nachzuweisen. Beck sagt: „Im vorliegenden Fall wurde entschieden, dass die vorhandenen belastenden Indizien nicht genügen, um eine Verurteilung des Beschuldigten wegen der im Raum stehenden Taten erwarten zu können.“ Das Verfahren wurde eingestellt. Bei dem Verdächtigen handle es sich um einen Mann, der bereits wegen ähnlicher Taten in Erscheinung getreten sei. „Nicht nur wegen eines Vorfalls an der Hochschule, sondern auch wegen zwei weiterer ähnlicher Vorfälle im Stadtgebiet“, erläutert Beck.

Auch in Umkleidekabinen im Cambomare hatte ein Unbekannter in der Vergangenheit Filmaufnahmen von Gästen gemacht. Außerdem soll ein Mann auf der Toilette einer Schule in Kempten Jugendlichen aufgelauert haben – das war diesen Frühling. Das Vorgehen bei Übergriffen dieser Art ist meist ähnlich: Der Täter versteckt sich etwa in einem Toilettenraum, sobald eine Person eine Kabine betritt, zückt er seine Kamera und filmt unter oder über der Trennwand der Kabinen hindurch. Inwiefern die Vorfälle im Stadtgebiet zusammenhängen, bleibt aber weiterhin unklar.

Keine Videos von Taten während Hausdurchsuchung bei Verdächtigem gefunden

Auch sonst bleiben viele Fragen offen. Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten Beamtinnen und Beamte unter anderem die Wohnung des verdächtigen Mannes. „Wobei aber letztlich weder Videos aus den Taten noch andere objektive Beweismittel gefunden werden konnten“, sagt Beck. Auch wurden Zeuginnen befragt und ihnen wurden mehrere Lichtbilder von typenähnlichen Personen vorgelegt, unter denen sich auch ein Foto des Verdächtigen befand.

Warum sich die Staatsanwaltschaft entschied, nicht Anklage zu erheben, sondern das Verfahren einzustellen? Dem ging eine genaue Abwägung voraus, erläutert Beck das Vorgehen: „Hierbei trifft die Staatsanwaltschaft eine Einschätzung zur Verurteilungswahrscheinlichkeit und wägt belastende und entlastende Indizien ab.“