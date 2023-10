Bezirkstag Schwaben: Wahlgewinner und Verlierer in Kempten und dem Oberallgäu

Daniela Busse (FDP) und Christine Rietzler (Grüne) fliegen aus dem Bezirkstag Schwaben raus. Mehrere andere Bewerber aus der Region schaffen es nicht rein.

11.10.2023 | Stand: 16:06 Uhr

Der Einfluss der Region Kempten/Oberallgäu im Bezirkstag Schwaben hat sich mit der Wahl am Sonntag deutlich geschwächt: Die bisherigen Bezirksrätinnen Daniela Busse ( FDP, Kempten) und Christine Rietzler (Grüne, Haldenwang) sind nicht mehr in dem Gremium vertreten. Das Ergebnis der Stimmauszählung gab die Regierung von Schwaben am Mittwoch bekannt.

Für den Stimmkreis 709 (Kempten, Oberallgäu) zogen demnach über die Liste die Freien Wähler Dr. Philipp Prestel (Dietmannsried) und Alexander Hold (Kempten) erneut in den Bezirkstag ein. Hold erzielte vom letzten Listenplatz aus 39.640 Stimmen. Prestel auf dem ersten Listenplatz erhielt bei gleichzeitiger Direktkandidatur 42.332 Stimmen. (Hier lesen Sie: Lucas Reisacher gewinnt für CSU Direktmandat im Stimmkreis Kempten-Oberallgäu)

Barbara Holzmann erneut gewählt, zwei weitere Grünen-Kandidatinnen schaffen Einzug in den Bezirkstag Schwaben nicht

Bei den Grünen schaffte die im Stimmkreis 709 aufgestellte Isbell Niedermeier (Wiggensbach) den Einzug in den Bezirkstag nicht. Die bisherige Grünen-Bezirksrätin Rietzler war vom Grünen-Kreisverband Kempten bei einer Kampfabstimmung nicht mehr nominiert worden und dann fürs Ostallgäu angetreten, erzielte aber ebenfalls zu wenig Stimmen.

Im Stimmkreis 710 (Sonthofen, Lindau) konnte Barbara Holzmann (Grüne, Immenstadt) mit 20.816 Stimmen erneut über die Liste in den Bezirkstag einziehen. Zusätzlich schaffte es Landrätin Indra Baier-Müller (FW, Immenstadt) mit 20.261 Stimmen. Allerdings verlor im Gegenzug die SPD ihren Sitz im Bezirkstag. Dort hatte Vera Huschka (Immenstadt) als Nachfolgerin für den bisherigen Bezirksrat Dr. Gerhard Ecker (Lindau) kandidiert.

Auch weitere Listenkandidaten aus der Region wie Kemptens OB Thomas Kiechle ( CSU) und Walter Freudling (AfD, Kempten) wurden nicht gewählt. Die beiden gewählten CSU-Direktkandidaten aus der Region sind wie berichtet Lucas Reisacher (Altusried) und Edgar Rölz (Bad Hindelang).