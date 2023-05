Bild von geköpftem Schokonikolaus weitergeleitet: Kein Spaß – sondern Volksverhetzung

Kemptener Mediziner teilt in Whatsapp ein Bild mit einem geköpften Schokonikolaus, weißen Kapuzen und Kreuz. Das Gericht sieht klare Bezüge zum Ku Klux Klan.

12.05.2023 | Stand: 13:52 Uhr

Ein Kemptener Mediziner ist wegen Volksverhetzung vom Amtsgericht Kempten zu 90 Tagessätzen à 140 Euro verurteilt worden. Dass er das Bild eines geköpften Schokonikolauses in einem Whatsapp-Chat geteilt hat, stand in der Verhandlung gar nicht in Zweifel. Schon aber die Bewertung dieser Tat. Sie als strafbar anzusehen, befand der sichtlich erregte Verteidiger aus Nordbayern für „weit hergeholten Aberwitz“. Das Gericht widersprach dem deutlich.

