Die Staatsanwaltschaft Kempten hat 1730 Bitcoins, aber die Passwörter fehlen. Die Kryptrowährung lässt sich auch im täglichen Leben nutzen, etwa für Pizza.

01.02.2021 | Stand: 14:42 Uhr

Ein Schatz schlummert bei der Staatsanwaltschaft Kempten – zumindest bildlich gesprochen. Immerhin geht es um etwa 53 Millionen Euro. Mal mehr, mal weniger. Die liegen nicht in Gold im Keller, sondern kompliziert verschlüsselt in einer digitalen Geldbörse. Es handelt sich um Bitcoins, eine Kryptowährung. Die wird im Internet gehandelt und ist ein hochspekulatives Investment. Dennoch könnte man in Kempten mit digitalem Geld zumindest an einem Imbiss zahlen oder sich eine Pizza liefern lassen.