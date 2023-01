Autofahrer rast mit 105 Stundenkilometern durch die Kemptener Innenstadt

Bei Radarmessungen in Kempten und Lindau sind über 500 Autofahrer zu schnell unterwegs. Die Verstöße sind teils heftig, zeigt die Bilanz der Polizei-Kontrollen.

26.01.2023 | Stand: 12:48 Uhr

Autofahrer in Kempten und nahe Lindau waren in den vergangenen Tagen teils viel zu schnell unterwegs: Im Januar überwachte die Kemptener Polizei mithilfe einer mobilen Radarstation die Geschwindigkeit von Autofahrern auf dem Adenauerring in Kempten. Innerhalb von acht Tagen waren hier 351 Fahrzeuge zu schnell unterwegs, acht Autofahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen, so die Polizei.

Im Bereich Lindau kontrollierten die Beamten auf den Bundesstraßen B31 und B12. Hier fuhren 186 Menschen zu schnell.

Autofahrer im Allgäu zu schnell: Die Raser-Spitzenreiter

Adenauerring Kempten (innerorts): 105 Stundenkilometer

B31 (Bundesstraße): 171 Stundenkilometer

B12 nahe Weitnau: 167 Stundenkilometer

