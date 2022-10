Kein "Börwang brennt" in diesem Jahr - findet das Klausen-Spektakel im Allgäu nie wieder statt?

Kein Börwang brennt 2022! Schlechte Nachrichten für Klausen-Fans: Die spektakuläre Monsterhatz findet heuer nicht statt. Ein Trostpflaster gibt es allerdings.

06.10.2022 | Stand: 10:20 Uhr

Diese Meldung enttäuscht etliche Allgäuerinnen und Allgäuer: "Börwang brennt" findet 2022 nicht statt. Bisher hatte der Klausenverein Börwang das Riesenspektakel mit Fackel- und Feuershow, Gruselgestalten und rund 400 Klausen, Bärbele und Krampussen seit 2010 alle vier Jahre organisiert. Also 2010, 2014, 2018 - und 2022?

"Nein, in diesem Jahr wird es kein 'Börwang brennt' geben", sagt Martin Fackler. Der 40-jährige Vorstand der Börwanger Klausen war schon beim ersten Feuer-Spektakel 2010 mit an Bord.

Kein 'Börwang brennt' 2022: Das sind die Gründe

"Wir hätten bereits vor eineinhalb Jahren mit der Organisation anfangen müssen", sagt Fackler. Doch da verhagelte die Corona-Pandemie den Klausen die Planung des Fests.

"Zu der Zeit hatten wir keine Perspektive, mit welchen Corona-Regeln wir rechnen hätten müssen", sagt der 40-Jährige. Nun sind die Vorgaben zwar relativ locker, doch das war Mitte 2021 noch nicht zu abzusehen. Zahlreiche Arbeitsstunden hätten dann "für die Katz" sein können.

Ohnehin, so Fackler, sei das gigantische Event im beschaulichen Börwang nicht für alle vier Jahre ausgelegt gewesen. "Ich kann die Enttäuschung schon verstehen", sagt der Vorstand - er musste bereits Reiseunternehmen absagen, die 'Börwang brennt' in ihren Kalender aufgenommen hatten.

2022 wird es also keinen großen Umzug durch Börwang geben - das war 2018 ganz anders. Furchteinflößende Klausen, Krampusse, Bärbele und Perchten zogen durch Börwangs Straßen. Schwefelgestank, Rauch und Angstschweiß schwängerten die Luft. Unter Sachellengeläut und Kettenklängen verbreiteten die Gruselgestalten Angst und Schrecken unter den Zuschauern. 20.000 Menschen waren damals gekommen - ganz schön viel Getümmel für den Ort mit rund 1600 Einwohnern.

Kann 'Börwang brennt' überhaupt noch stattfinden?

Immer schärfere Anforderungen, immer mehr Organisation: "Als Verein werden dir inzwischen viele Auflagen gemacht", sagt Fackler mit einem Schulterzucken. Hätte früher noch der Gartenschlauch für den Anschluss der Toilettenwagen gereicht, müsste es jetzt der teure Trinkwasseranschluss sein. Die Brandschutzverordnung sei strenger, die Zelt-Abnahme im Winter auch nicht einfach, so Fackler. Seien Gullys auf Parkflächen nicht einzeln per Hütchen gekennzeichnet, sei der Verein gar in der Haftung.

Also nie wieder "Börwang brennt"? Da will sich der Vorsitzende der Börwanger Klausen nicht festlegen. "Ich weiß es nicht. Schließlich ist 2026 unser Vereinsjubiläum", sagt er grinsend.

Etwas zu feiern haben die Klausen aber auch in diesem Jahr schon. Sie beziehen ihr neues Domizil im Vereinestadel am Schützenheim – "da gibt es für uns alle auch noch viel Arbeit, aber wir freuen uns darauf, in die neuen Räume ziehen zu können", sagt Fackler.

Und - ein Trostpflaster für 2022 gibt es. Das Klausentreiben in Börwang findet heuer statt. Um die 30 Klausen und 15 Bärbele jagen dann, am 5. Dezember, am Dorfplatz die Besucher. In der Corona-Pandemie war auch das ausgefallen - wie überall im Allgäu. Wer es in den dunklen Tagen etwas besinnlicher mag, kann auch einen der vielen Weihnachtsmärkte im Allgäu besuchen.