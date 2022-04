Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Kempten - Tiere sterben in den Flammen

Eine schwarze Rauchwolke hing am Vormittag über Kempten: Die Maschinenhalle und der Stall eines Bauernhofs in Unterwittleiters sind am Dienstag niedergebrannt.

12.04.2022 | Stand: 18:31 Uhr

Die Maschinenhalle und der Stall eines Bauernhofs im Kemptener Westen sind am Dienstag komplett niedergebrannt. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Doch nach Angaben der Polizei schafften es nicht alle Tiere, sich ins Freie zu retten. Mehrere Rinder starben in den Flammen. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Die Polizei vor Ort schätzte den Sachschaden auf mehr als eine Dreiviertelmillion Euro.

Eine große schwarze Rauchwolke hing am Dienstagvormittag über Kempten. Sie war von weither zu sehen. Im landwirtschaftlichen Teil des Bauernhofs in Wittleiters am Fuße des Mariabergs breitete sich das Feuer rasend schnell aus. Tiere drängten in Panik aus dem Stall, rannten teilweise auf den Mariaberg und suchten Schutz unter Bäumen. Zum Hof zählten nach Angaben des Eigentümers zuletzt 24 Milchkühe, zwei Ochsen und 27 Stück Jungvieh sowie Kälber. Wie viele Tiere dem Feuer zum Opfer fielen, ist noch unklar.

Brand mit großer Rauchwolke in Kempten: Feuerwehr verhinderte Übergreifen der Flammen auf Wohnhaus

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen die Maschinenhalle und der Stall bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Kempten, Sankt Mang, Lenzfried, Leubas, vom Stadtweiher und aus Wirlings waren laut Stadtbrandrat Stefan Hager mit 90 Männern und Frauen im Einsatz und begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Sie konzentrierten sich dabei auf die Rettung des Wohnhauses aus dem 19. Jahrhundert. Beim Eintreffen hatte die Feuerwehr mehrere Tanklöschfahrzeuge und einen Tank mit 7000 Litern Wasser dabei, „das hat uns Zeit verschafft“, sagte Stadtbrandinspektor Richard Gläser. Die Feuerwehren waren zwar wenige Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle, doch in dem entlegenen Weiler gibt es keine Hydranten. „Wir haben vier Schlauchleitungen in die Rottach verlegt“, berichtete Hager.

Bilderstrecke

Brand in Kempten in Unterwittleiters am 12. April 2022

Stadtbrandrat Stefan Hager: "Bis auf ein Fahrzeug sind alle Maschinen verbrannt"

Das Feuer hatte sich in der erst 2016 erbauten Maschinenhalle schnell ausgebreitet und sprang auf den benachbarten Stall über. Der Stall samt PV-Anlage und die Halle brachen bald in sich zusammen. „Bis auf ein Fahrzeug sind alle Maschinen verbrannt“, sagte Hager.

Die Feuerwehren mühten sich nach Kräften, die Brandmauer zwischen Wirtschafts- und Wohnteil zu halten, um ein Überspringen der Flammen zu verhindern – und sie hatten Erfolg. „Wohnhaus gerettet, niemand verletzt und ein gutes Zusammenspiel der Feuerwehren und Hilfsorganisationen“, zog Hager am späten Nachmittag eine Zwischenbilanz. Die Mitglieder der Feuerwehren und Nachbarn waren bis in den Abend hinein damit beschäftigt, das kokelnde Heu auf einer Wiese auszubreiten und abzulöschen. Das Vieh, welches das Feuer überlebte, fand einen ersten Unterstand bei einem Bauern am Stadtweiher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an. Die Löscharbeiten waren bis Redaktionsschluss ebenfalls noch nicht abgeschlossen.

