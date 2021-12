Landwirtschaftlicher Betrieb in Waltenhofen geht in Flammen auf

In Waltenhofen im Oberallgäu ist in der Nacht auf Freitag ein Brand ausgebrochen. Vom Dachstuhl griff das Feuer auf Wohnhaus und Landwirtschaft über.

17.12.2021 | Stand: 10:46 Uhr

In Waltenhofen nahe Kempten hat in der Nacht auf Freitag gegen 4 Uhr ein Dachstuhl gebrannt. Der Dachstuhlbrand weitete sich laut Dominik Geißler, Sprecher der Polizei Schwaben Süd/West, aber schnell aus, sodass der komplette landwirtschaftliche Betrieb und das Wohnhaus in Flammen standen.

Brand in Waltenhofen: Menschen und Tiere sind unverletzt

Menschen und Tiere wurden nicht verletzt. Die Rettungskräfte brachten die fünf Pferde und eine Katze, die sich in dem Anwesen befanden, rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit. Die Feuerwehr war in den frühen Morgenstunden des Freitag noch vor Ort und löschte. Das landwirtschaftliche Anwesen mit Stadel, das direkt an das Wohnhaus angrenzt, brannte weitestgehend nieder. 118 Einsatzkräfte der Feuerwehren Waltenhofen, Hegge, Martinszell, Niedersonthofen, Kempten St.-Mang und des Rettungsdienstes waren an dem Einsatz beteiligt.

Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von mehreren 100.000 Euro aus. Zur Brandursache gibt es bislang keine Erkenntnisse, aktuell gibt es laut Polizeisprecher Geißler aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Kriminalpolizei Kempten führt nun die weiteren Ermittlungen und wird den Brandort am Wochenende weiter untersuchen. Zunächst hatte der Kriminaldauerdienst der Memminger Kripo am Brandort ermittelt.

Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.

