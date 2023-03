Dachstuhl in Wildpoldsried fängt Feuer - 10.000 Euro Schaden

In Wildpoldsried hat der Dachstuhl eines Wohnhauses am Freitag gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zwei Menschen kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

28.03.2023 | Stand: 13:23 Uhr

Aktualisiert am Montag, 13.20 Uhr: Zu dem Brand am Freitag in Wildpoldsried nennt die Polizei nun weitere Details. In der Oberallgäuer Gemeinde musste die Feuerwehr in Wildpoldsried Freitagmittag ausrücken. Die Rettungskräfte wurden laut Polizei gegen 12.30 Uhr alarmiert.

Die Feuerwehren Wildpoldsried, Betzigau und Obergünzburg fuhren zum Einsatz. Gegen 14 Uhr hatten sie den Brand gelöscht. Zwei Menschen kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Im Anschluss an die Arbeiten der Feuerwehr konnten die Bewohner wieder in das Haus zurück.

Feuer in Wildpoldsried: Höhe des Schadens steht noch nicht fest

Bei dem Brand in Wildpoldsried ist ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass die Hitze eines Kaminrohres die dahinter liegende Dämmung entzündet hat.

