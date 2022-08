Ein Toter bei Wohnungsbrand in Kempten

In Kempten hat es gestern einen Brand in einem Mehrfamilienhaus gegeben. Ein Mensch ist tot, sieben weitere wurden verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am späten Dienstagabend in Kempten im Allgäu ist ein 57-Jähriger ums Leben gekommen. Sieben weitere Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses erlitten leichte Verletzungen durch Rauchgasvergiftungen, teilte die Polizei in der Nacht auf Mittwoch mit.

Wie die Beamten berichten, ging die Meldung über einen Brand in der Ludwigstraße in Kempten kurz vor Mitternacht ein. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr fanden den 57-jährigen Wohnungsinhaber leblos in der brennenden Wohnung vor. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Brand in Kempten: Schaden wird auf eine siebenstellige Summe geschätzt

Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten, brachte die Flammen aber erst in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle. Aus Sicherheitsgründen mussten die Einsatzkräfte den Dachstuhl abtragen, zudem entstand durch das Löschwasser ein Wasserschaden. Das Haus ist aktuell unbewohnbar. Die Schadenshöhe ist noch unklar, wird aber auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt.

Die genaue Todesursache des Mannes ist noch nicht bekannt. Aus diesem Grund ordnete die Staatsanwaltschaft Kempten eine Obduktion an. Wodurch der Brand ausgelöst wurde, war am Morgen noch ebenfalls noch unklar.

Feuerwehr-Einsatz nach Brand in Kempten dauert an

Die Feuerwehr ist aktuell noch vor Ort und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

