Brandstatt stellt sich neu auf: Tattoo-Studio und Lokal mit Weinbar eröffnen in Kempten

Neues Leben in der Kemptener Innenstadt: Ein Tattoo-Studio und ein internationales Restaurant, in dem auch Events stattfinden, eröffnen In der Brandstatt.

03.11.2023 | Stand: 17:14 Uhr

Mit zwei Neueröffnungen stellt sich die Brandstatt in der Kemptener Innenstadt neu auf. Dorothea Ionescu, in der Tattoo-Szene besser bekannt als Doro Xin, macht ihr Studio "True at Heart" auf. In den Räumen neben dem Zukunftslabor der Stadt Kempten betreibt Salvatore Leocata künftig das Frontcooking-Restaurant Salzwasser und veranstaltet musikalische und kulturelle Events.

