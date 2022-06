Brauchen wir heute noch Feminismus? "Jetzt mehr denn je!"

"Lass den dich doch auch mal ausprobieren" - Betroffene berichten in Kempten von Diskriminierungserfahrungen. Corona war aus ihrer Sicht ein Rückschritt.

03.06.2022 | Stand: 19:40 Uhr

Maxi Hajdufi hat an diesem Abend beschlossen, Klartext zu reden. Auch wenn das, was sie tagtäglich erleben muss, eigentlich kaum sagbar ist. Doch wenn niemand darüber spreche, dann werde sich nichts ändern. Denn zwar heißt es im Laufe der Veranstaltung, die Würde des Menschen sei unantastbar. Doch wer an diesem Abend zugehört hat, muss feststellen: Die Würde von Menschen zählt wohl unterschiedlich viel.

Zur Podiumsdiskussion unter dem Titel „Feminismus gemeinsam gestalten“ hatte die Gleichstellungsstelle der Stadt Kempten zusammen mit der Hochschule und dem Kempten Museum geladen. Brauchen wir heute noch Feminismus? Was hat Diversity, also Vielfalt, damit zu tun? Können auch Männer Feministen sein? Um diese Fragen sollte es gehen. Im Publikum saßen knapp 50 Menschen – hauptsächlich Frauen und einige wenige Männer.

Ob Sexismus oder Rassismus: "Wir müssen die Dinge bennen können"

Anuradha Kalia diskutierte als eine von vier Gästinnen mit Moderatorin Katharina Simon, Gleichstellungsbeauftragte in Kempten. Kalia engagiert sich unter anderem im Integrationsbeirat der Stadt. „Wir müssen die Dinge benennen können“, forderte sie. Ob Sexismus oder Rassismus – es sei wichtig Missstände anzusprechen. Auch wenn es viel Kraft koste, diese Themen immer wieder erklären zu müssen.

Sich immer wieder erklären – das muss auch Maxi Hajdufi. Fremde Menschen, die sie gerade erst kennengelernt hat, fragten sie, wie es „bei mir da unten“ aussehe. Ob sie ein Foto zeigen könne. Ein Mann, mit dem sie eine Beziehung angefangen hatte, schickte einen seiner Freunde zu ihr mit den Worten: Lass den dich doch auch mal ausprobieren. „Das verletzt, das tut weh, immer wieder“, sagt Hajdufi, eine Transfrau, bei der ein Arzt vor 15 Jahren eine Geschlechtsangleichung gemacht hat.

"Unsäglicher Angriff der AfD" auf Theaterintendantin

Einen „unsäglichen Angriff der AfD“ (Katharina Simon) erfuhr Dr. Kathrin Mädler, Intendantin des Landestheaters Schwaben (LTS). Vertreter der Partei forderten ihren Rücktritt, das LTS propagiere ihrer Ansicht nach einseitig radikalfeministische, familienfeindliche und multikulturelle Ideen, traditionelle Werte fänden keinen Platz. Die AfD wollte letztlich Einfluss nehmen auf das Programm. „Positiv an der Sache war, dass sich die Stadtgesellschaft und der Bezirkstag sofort hinter die Kulturfreiheit gestellt haben“, sagte Mädler. Und dennoch: „Das Erstarken rechter Diskurse als Versuch, die offene Gesellschaft zu destabilisieren, muss man ernst nehmen.“

„Wir diskriminieren, auch wenn wir das nicht wollen“ - Was tun? Diversity

Was ist los mit den Männern? Diese Frage richtete Simon an den einzigen Mann in der Runde: Autor und Journalist Nils Pickert. „Die Privilegien, die Männer haben, schmecken immer noch sehr, sehr süß“, antwortete er. Damit schadeten sich Männer langfristig aber selbst.

Haben wir gerade nicht andere Probleme? Mit Blick auf den Ukraine-Krieg habe sie diese Frage mehrfach als Antwort auf ihre Einladung zu der Veranstaltung erhalten, sagte Simon. Sie war sich mit den Teilnehmenden auf dem Podium einig: Die Pandemie habe alte Rollenbilder wieder verstärkt, warnte etwa Mädler. Dass es sich um keine Luxus-, sondern um sehr elementare Themen handele, würden die Krisen doch sogar aufzeigen, meinte Pickert. Und Hajdufi: „Wir müssen jetzt mehr denn je darüber sprechen, damit wir nicht auseinanderbrechen.“

