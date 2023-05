Wie geht Niedersonthofen künftig mit Touristen um? Die Meinungen im Gemeinderat Waltenhofen sind geteilt

Die Gästeinformation ist in der Alten Schule zu finden. Wegen des Umbaus für einen neuen Dorfladen stellt sich die Frage: Braucht es die eigentlich noch?

25.05.2023 | Stand: 15:26 Uhr

Wer als Tourist das Allgäu besucht, kommt auch gern nach Niedersonthofen. Zumindest zeigen das die Übernachtungszahlen: 127.000 im Jahr 2022. Das ist etwas mehr als noch 2019. Dennoch war in der Gemeinde Waltenhofen zuletzt eine Diskussion darüber entstanden, ob es im Zeitalter der Digitalisierung eigentlich noch eine Gästeinformation mit Personal vor Ort braucht. Das Tourismusbüro in Niedersonthofen ist in der Alten Schule untergebracht, die bald für einen neuen Dorfladen umgebaut wird (wir berichteten). Für diese Zeit muss es raus aus den Räumen – kann es dann gleich ganz weg?

