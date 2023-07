Brauchtum: Allgäuer Gauverband der Gebirgstrachten- und Heimatvereine feiert 111-jähriges Bestehen

Unverfälschtes Brauchtum ist dem Allgäuer Gauverband der Gebirgstrachten- und Heimatvereine wichtig. Den 111. Geburtstag feiern Mitglieder mit Musik und Tanz.

23.07.2023 | Stand: 16:59 Uhr

111 Jahre besteht der Allgäuer Gauverband der Gebirgstrachten- und Heimatvereine; ein Jubiläum, das der Zusammenschluss beim 86. Allgäuer Gautrachtenfest im Rahmen der Allgäuer Festwoche in Kempten am 20. August feiert. Vorab gab es einen Festabend in Oy-Mittelberg.

Ein Alphorngruß und ein Theaterstückle gab es zu Beginn des Festabends. Dort diskutierten auf der Bühne die Stammtischbrüder Franz und Dieter humorig über das Vereinsleben. Früher sei auch nicht alles besser gewesen, hieß es da. Auch von der möglichen Einführung einer Lederhosensteuer war die Rede – aber für wen? Für den, der eine Lederhose besitzt, oder für den der keine hat. (Lesen Sie hier: „Kempten, wir kommen!“ - Gautrachtenfest findet in besonderem Rahmen statt)

Der Allgäuer Gauverband der Gebirgstrachten und Heimatvereine zählt 45 Mitgliedsvereine mit etwa 4500 Mitgliedern. Wie wichtig die Trachtenvereine sind, betonte Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Ohne die Trachtenvereine wäre die Brauchtumspflege nicht möglich, sagte er.

Brauchtumstreu gibt es beim Festabend unverfälschte Allgäuer Musik mit Jodlern, Stubenmusik und Alphornklängen

Dieter Häringer führte humorig durchs weitere Programm – harmonisch, unterhaltsam und brauchtumstreu. Es gab unverfälschte Allgäuer Musik mit Jodlern, Stubenmusik und Alphornklängen, dazu Schellenspiel und Volkstanz. Auch die Goißelgruppe Leutkirch zeigten ihr Können. (Lesen Sie auch: Dirndl und Lederhosen in Kempten: Trachten-Trends 2023 - so peppt man sie für die Festwoche auf)

Im Laufe des Abends sprachen auch Oy-Mittelbergs Bürgermeister Oy Theo Haslach und stellvertretender Landrat Roman Haug Begrüßungsworte und zollten den Vereinen im Gauverband viel Anerkennung für ihre Arbeit.

24 Fahnenabordnungen umrahmen den Festgottesdienst des Allgäuer Gauverbands

Begonnen hatte der besondere Abend mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche Oy. Pfarrer Roland Högner zelebrierte den Gottesdienst umrahmt von 24 Fahnenabordnungen und musikalisch gestaltet von der Jodlergruppe Nesselwang sowie Katharina und Florian, der Familienmusik Fleschhut.

Nach der Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal ging es mit Fahnen und Trompeten zum Kurhaus – angeführt von der Musikkapelle Oy-Mittelberg unter Leitung von Manfred Briechle. Das Festprogramm eröffnete dort Vorsitzender Hubert Kolb.