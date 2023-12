Bürgerbegehren will Bau von Seniorenwohnungen in Buchenberg verhindern

Neuer Komplex soll an Seniorenwohnanlagen in Buchenberg anschließen. Auch Einfamilienhäuser sollen entstehen. Ein Bürgerbegehren formiert sich dagegen.

30.11.2023 | Stand: 22:29 Uhr

Bauland oder schützenswerte Feuchtwiesenlandschaft? Um eine geplante Seniorenwohnanlage in Buchenberg ist eine hitzige Diskussion entbrannt. Angrenzend an ein bestehendes Pflegeheim im ehemaligen Gasthof Adler und Wohnhäuser für Seniorinnen und Senioren will ein privater Bauherr elf weitere Wohnungen in einem großes Komplex entlang des Birkenweges bauen lassen. Auch Platz für zwei Einfamilienhäuser soll auf dem knapp 3500 Quadratmeter großen Areal sein. Anwohnerinnen und Anwohner stellen sich nun mit einem Bürgerbegehren gegen das Vorhaben. Ihr Ziel: Den sogenannten Brühl retten und so die Natur schützen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.