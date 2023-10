Stadt Kempten fordert Bürger auf: Mach mit

Kemptener können Wünsche, Anregungen und Fragen schon vor einer Bürgerversammlung auf neuer Online-Plattform eintragen. Welche Rolle das Zukunftslabor spielt.

27.10.2023 | Stand: 14:00 Uhr

"Machmit.kempten.de" heißt die neue digitale Plattform zur Bürgerbeteiligung der Stadt. Kemptenerinnen und Kemptener können sich von zuhause aus über aktuelle Aufgaben und Projekte informieren und laut Mitteilung aus dem Rathaus auch bei der Gestaltung der Stadt mitwirken. Die Plattform wird im Rahmen der Projekts Kempten Digital umgesetzt und ist ein Baustein der Digitalisierungsstrategie der Stadt Kempten.

Das digitale Bürgerforum bietet unter der Adresse https://machmit.kempten.de für den Anfang Informationen zum Projekt Smart City und zum Neubau des Illerstegs. Dort finden sich auch anschauliche Darstellungen, wie die neue Brücke für Fußgänger und Radlerinnen aussehen könnte.

Zur Bürgerversammlung vorab Fragen und Anregungen online in eine Karte der Stadt Kempten eintragen

Weiter ist über die Online-Plattform nun auch eine Beteiligung an der bevorstehenden Bürgerversammlung in Lenzfried möglich. Bürgerinnen und Bürger können dazu vorab Fragen und Anregungen online in eine Karte der Stadt Kempten eintragen; allerdings ist dafür eine Registrierung auf der Internetseite nötig.

Die Themen und Fragen würden gesammelt und dann vor Ort bei der Bürgerversammlung berücksichtigt, heißt es. Die eigentliche Versammlung ist dann am Montag, 6. November, 19 Uhr, in der Konrad-Adenauer-Grundschule in Lenzfried (Wettmannsberger Weg 2). Sie richtet sich an alle Bürger; behandelt werden dort laut Mitteilung allerdings insbesondere Themen, die den Stadtteil Lenzfried betreffen. (Lesen Sie auch: Klimaschutz Kempten: Fachbeirat will Vetorecht und Steingarten-Verbot)

Ein Schnittstelle zwischen digitaler Beteiligung und persönlichem Kontakt ist das Zukunftslabor Kempten

Als dritten Baustein gibt es derzeit auf der Internetseite eine Umfrage zum Angebot an sich: Die Stadt möchte von den Kemptenerinnen und Kemptenern wissen, wie die Beteiligung im digitalen Bürgerforum ihrer Meinung nach gestaltet sein soll.

Weiter heißt es im Rathaus, dass andere Projekte folgen werden. Es sei angedacht, dass wesentliche Beteiligungsprojekte in Zukunft über die Online-Plattform eine "digitale Verlängerung" erfahren. Aber auch der direkte Dialog bleibe "natürlich weiter wichtig". Eine Schnittstelle zwischen digitaler Beteiligung und persönlichem Kontakt ist das Zukunftslabor Kempten an der Ecke Gerberstraße/In der Brandstatt. Es ist Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.