Gibt es eigentlich Schutzbunker in Kempten? - Stadtdirektor antwortet

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt viele Menschen – auch in Kempten. Bürger beschäftigen zahlreiche Fragen. Wir sprachen mit Stadtdirektor Wolfgang Klaus.

04.03.2022 | Stand: 15:59 Uhr

Herr Klaus, auf welche konkreten Auswirkungen des Ukraine-Kriegs stellt sich die Stadt Kempten ein?

Klaus: Wir beschäftigen uns aktuell vor allem mit der Frage, wie wir Flüchtlinge aus der Ukraine unterbringen können. Dabei begrüßen und unterstützen wir die vielen privaten und ehrenamtlichen Initiativen, also wenn beispielsweise durch Helferkreise private Unterkünfte zur Verfügung gestellt werden. Generell ist es so: Die zentrale Koordinierung der Geflüchteten erfolgt für Bayern in München und Augsburg.

Wir stellen uns als Kommune darauf ein, dass innerhalb kurzer Zeit eine hohe Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine der Stadt zugewiesen werden könnte. Zunächst werden die Kapazitäten in Gemeinschaftsunterkünften und dezentralen Unterkünften ausgeschöpft. Wir bereiten uns aber auch darauf vor, dass diese Plätze nicht ausreichen könnten.

Deshalb läuft die Planung, geflüchtete Menschen in der Turnhalle am Königsplatz unterzubringen. Dazu werden aktuell Feldbetten aufgestellt und eine Versorgung mit Lebensmitteln organisiert. Daran beteiligt sind neben den zuständigen städtischen Ämtern auch Johanniter, Technisches Hilfswerk und Bayerisches Rotes Kreuz.

Gibt es Szenarien, wie sich der Krieg in der Ukraine auch auf die Stadt Kempten auswirken könnte, beispielsweise durch Hacker-Attacken?

Klaus: Unsere IT stellt generell extrem hohe Anforderungen an die Sicherheit. Unsere Spezialisten richten in diesen Tagen maximale Aufmerksamkeit auf dieses Thema.

Panik verbreiten, ist sicher nicht das Gebot der Stunde. Dennoch beschäftigt Menschen die Frage nach Schutzbunkern. Wie sieht das in der Stadt Kempten aus?

Klaus: Schutzbunker in Kempten werden seit der frühen 2000er Jahre vom Bund nicht mehr gepflegt. Der Bund hat sich von dieser Aufgabe zurückgezogen. Die Infrastruktur, beispielsweise Filteranlagen, wurden nicht mehr gewartet. Teils sind die Bunker auch anderen Aufgaben zugeführt worden. Die früheren Anlagen in der Riederau werden heute als Lager für den Biomassehof verwendet.

Wichtig erscheint mir der Hinweis, dass die Bunker auch in früheren Zeiten nicht zur Unterbringung der gesamten Bevölkerung angelegt waren. Wie in anderen Städten auch, ging es vor allem darum, Vertreter der „kritischen Infrastruktur“ dort in Sicherheit zu bringen. Zusammengefasst lässt sich sagen: Die baulichen Anlagen der Schutzbunker sind erhalten geblieben, die technische Ausstattung jedoch wurde nicht weiter gepflegt. Beispiel: Tiefgarage am Königsplatz.

Sie war früher zugleich als Schutzbunker technisch ausgesattet. Heute wird sie bekanntlich als "reine" Tiefgarage genutzt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Bundespolitik die Möglichkeiten einer Reaktivierung auf kommunaler Ebene neu überdenkt.

