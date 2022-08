Wegen Busfahrermangel: Verkehrsbetriebe streichen Stadtbusse in Kempten

Ab Montag fallen in Kempten einzelne Linien weg oder Busse fahren nur noch halb so oft. Das gilt bis 30. September. 15 bis 20 Stellen sind sofort zu besetzen.

26.08.2022 | Stand: 12:14 Uhr

Schwere Zeiten für Busreisende: Die Kemptener Verkehrsbetriebe (KVB) dünnen den Linienverkehr ab Montag, 29. August, deutlich aus. Manche Buslinien werden bis 30. September gestrichen, andere fahren nur noch halb so oft. Kern des Problems: Es mangelt an Fahrern und Fahrerinnen. Die Rede ist von einer Krankheitswelle und Personalengpässen.

Wie schwerwiegend ist die Lage? „Uns fehlt etwa jeder vierte Fahrer“, sagt Betriebsleiter Thomas Kappler. Und nicht nur im Allgäu: So wie Lkw-Fahrer seien auch Busfahrer bundesweit Mangelware. „Wir haben keine andere Wahl“, bedauert Kappler die Einschränkungen. (Hier lesen Se: Fachkräftemangel: Droht in Kempten bald eine Pflegekatastrophe?)

Fachkräftemangel bremst massiv den öffentlichen Nahverkehr in Kempten. Scheitert nun der geplante Ringbus?

Der in vielen Branchen herrschende Fachkräftemangel bremst nun massiv den öffentlichen Nahverkehr. Bei der KVB kommen Urlaubszeit, Corona-Erkrankungen und offene Stellen etwa wegen Renteneintritt zusammen. „Wir finden kaum mehr Fahrer und würden auf der Stelle 15 bis 20 einstellen“, sagt Kappler.

Aktuell behilft sich die KVB mit Kräften aus Innendienst und Werkstatt, die nun am Lenkrad sitzen, damit nicht noch mehr Busse ausfallen. Bessert sich die Lage nicht, könnte daran womöglich sogar der neue Ringbus scheitern, den Kempten im Frühjahr einführen will.

Manche Kräfte wanderten auch in andere Branchen ab, weil ihnen der Tariflohn als Busfahrer zu gering sei, sagt Kappler. Eine Anpassung wäre nötig. Das Problem habe sich nun durch steigende Lebenshaltungskosten verschärft. (Lesen Sie hier: Inflation, Energiepreise: Immer mehr stehen in Kempten am finanziellen Abgrund)

Dazu kommen die 2007 geänderten Führerscheinregeln. So müssten angehende Busfahrer nicht nur etwa dreimal so viele Fahrstunden wie für Autoführerschein machen, sondern zudem eine 140 Stunden dauernde Grundqualifikation mit IHK-Prüfung plus regelmäßige Fortbildungen. Mittlerweile koste ein Busführerschein 8000 bis 10.000 Euro, sagt Kappler.

Welche Busse fallen in Kempten weg oder werden reduziert? Betroffen sind die Buslinien 7, 8 und 11

Betroffen sind die Buslinien 7, 8 und 11 „bis vorerst“ 30. September. In manchen Bereichen fahren die Busse nur noch stündlich statt alle 30 Minuten. Beispiel Stiftallmey: Dort fallen unter der Woche 14 von 29 Fahrten zur ZUM weg, samstags 14 von 25 Fahrten. Zugleich fährt der letzte Bus deutlich früher. Von Thingers kommen die Menschen auch nur noch alle Stunde in die Stadt. Das ändert sich:

Linie 7: Ab dem Stiftallmey entfallen alle Kurse, die zur Minute 36 abfahren. Ab dem Klinikum entfallen alle Kurse zur Minute 10.

Linie 8: Sie wird gestrichen. Als Ersatz kann die Linie 5 mit teils identischen Haltestellen dienen.

Linie 11: Es fallen alle Kurse von der ZUM zur Justizvollzugsanstalt (JVA) und zurück weg. Als Ersatz kann teilweise die Linie 2 dienen.

Die geänderten Fahrpläne stehen unter www.mona-allgaeu.de/news. Informationen gibt es auch im Mona-Kundencenter an der ZUM oder unter der Telefonnummer 0800/1154600.