Nach Zoff zwischen Personal und Gästen: Jetzt gibt's Aufpasser im Kemptener Freibad

Ein Streit hat für Aufsehen im Freibad Kempten gesorgt. Eine Frau soll einen Bademeister geschlagen haben. Eine Zeugin widerspricht. Das Cambomare reagiert.

24.08.2023 | Stand: 06:34 Uhr

Streit im Freibad Cambomare in Kempten: Am vergangenen Donnerstag soll eine 28-jährige Besucherin im Cambomare einen Bademeister ins Gesicht geschlagen haben. Seitdem dreht ein Sicherheitsdienst seine Runden über Liegewiesen und am Beckenrand. Das gebe nicht nur den Mitarbeitenden ein besseres Gefühl, sondern räume nach dem Vorfall auch bei vielen Badegästen ein gewisses Unbehagen aus, sagt Betriebsleiterin Natascha Niebauer.

Der Umgangston einiger Gäste werde zunehmend hemmungsloser, sagt sie: „Doch einen Schlag gab es noch nie.“

Situation bei Gewitter eskaliert im Cambomare-Freibad

Nun meldet sich eine Zeugin des Vorfalls zu Wort. Sie sei mit ihrem zweieinhalb Jahre alten Sohn, einer Freundin, deren Tochter und Vater im Freibad gewesen, erzählt die 21-jährige Kemptenerin. Weil ein Gewitter aufzog, habe sich die Gruppe mit weiteren Familien auf dem Cambomare-Gelände untergestellt. Der Bademeister habe sie darauf hingewiesen, dass sie das Bad verlassen müssten. Die 21-Jährige sagt: „Wir wollten uns nur kurz unterstellen, bis wir sicher zum Auto können. Ich kenne das nicht so, dass man das Bad direkt verlassen muss.“ Eine Diskussion sei entbrannt – sie habe mit dem Schlag geendet, doch der Bademeister sei zuvor übergriffig geworden, sagt die 21-Jährige.

Die Freundin, die sie zum Badeausflug begleitet hatte, sei besagte 28-Jährige, die den Cambomare-Mitarbeiter am Ende geschlagen haben soll. Wie es soweit kam? Die Lage ist verworren. Weil die unterstehenden Familien das Bad nicht sofort verlassen wollten, habe der Bademeister gedroht, die Polizei zu rufen, erzählt die Frau. Als dann ein Gast, der erst kurz zuvor Eintritt gezahlt habe, sein Geld zurückforderte, sei der Bademeister diesem nahe gekommen.

Polizei nach Übergriff im Freibad Kempten im Einsatz

Die 21-Jährige sagt: „Meine Freundin ist dazwischen gegangen, dann hat der Bademeister sie am Hals gepackt. Und das obwohl sie schwanger ist.“ Am Ende: Ein Schlag gegen den Mitarbeiter. Dazwischen: Ein Tumult zwischen Gästen und Personal – so die Erzählung der Frau. Krankenwagen und Polizei rückten an.

Zum genauen Hergang und zu dem, was davor geschehen sein soll, äußert sich die Polizei aktuell nicht. Die Ermittlungen liefen, zahlreiche Zeuginnen und Zeugen würden befragt, teilt eine Sprecherin mit. Auch im Cambomare wird der Vorfall indes aufgearbeitet. Auf Anfrage unserer Redaktion spricht Betriebsleiterin Niebauer für den betroffenen Bademeister. „Ich vertraue meinen Mitarbeitern“, sagt sie. Es handle sich um eine erfahrene, langjährige Kraft.

Bademeister sorgen im Freibad für die Sicherheit der Gäste. In Kempten wurde ein Mitarbeiter nun selbst bedroht. Auch die Polizei war im Einsatz. Bild: Matthias Becker (Archiv)

Cambomare-Chefin: "Die Regeln sind zur Sicherheit der Gäste da"

Kleinere Streitereien habe es auch während dieser Saison immer wieder gegeben. Laut Niebauer endeten diese für Gäste manches Mal mit einem Hausverbot. Dass die Situation nun so eskaliert ist, beschäftige sie sehr, sagt Niebauer: „Das macht auch nachhaltig etwas mit den Mitarbeitenden.“ Der beauftragte Sicherheitsdienst bringe Entspannung. Das Personal könne sich so wieder beruhigt auf die Hauptaufgabe, die Badeaufsicht, konzentrieren. Auch zahlreiche Badegäste gaben laut Niebauer positive Rückmeldung zur seit Samstag eingesetzten Wache.

Anlass für Diskussionen mit Besucherinnen und Besuchern seien oft die bestehenden Regeln im Bad. „Die Regeln sind zur Sicherheit aller Gäste da“, sagt Niebauer. Die Cambomare-Kräfte seien dazu angehalten, diese Vorgaben – etwa die Räumung bei einem Gewitter – umzusetzen. Niebauer sagt: „Aber für manche Gäste ist es schon ein Problem, dass es überhaupt Regeln gibt.“ Eines aber wolle sie ganz klar hervorheben: Der Großteil der Gäste verhalte sich ordentlich und freundlich. Zwischenfälle habe es, seit der Sicherheitsdienst im Einsatz ist, keine gegeben, sagt Niebauer. Das bleibe hoffentlich auch so.