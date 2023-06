Das ist beim Campus Open Air in Kempten geboten

Beim Campus Open Air feiern Studierende in Kempten. Lärmbeschwerden von Nachbarn und höhere Preise beschäftigen die Organisatoren.

06.06.2023 | Stand: 07:33 Uhr

Beim Campus Open Air am 9. Juni verwandelt sich das Hochschulgelände zwischen Mensa und Hörsälen wieder in eine riesige Tanzfläche. Das Festival von Studierenden für Studierende hat in Kempten mittlerweile Tradition. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten im vergangenen Nach-Corona-Jahr, stehen nun Veränderungen an, sagt David Eickelschulte vom Hokus-Verein, der das Fest organisiert. Eines aber scheint gleich zu bleiben: „Wir haben auch jetzt schon wieder Beschwerden wegen Lärms, obwohl das Festival noch gar nicht stattgefunden hat.“

Nachbarn beklagen sich seit Jahren über laute Musik beim Campus Open Air

Seit Jahren beklagen einige Nachbarn laute Musik und feiernde Studierende beim Campus Open Air. Auch diesmal seien die Lärmbeschwerden bei den Absprachen mit der Stadtverwaltung wieder Thema gewesen. Mit Ergebnis: Statt um halb Eins endet die Party diesmal um Mitternacht, sagt Informatik-Student und Hokus-Vorstandsmitglied Florian Zwick: „Dafür starten wir auch eine Stunde früher. Einlass ist diesmal ab 17 Uhr.“ Die Studierenden wollen auf die Bedürfnisse der Anwohnerinnen und Anwohner eingehen, sagt Zwick. „Aber wir hoffen auch auf Verständnis. Schließlich ist es nur einmal im Jahr so laut.“

Damit Grenzwerte bei der Lautstärke sicher nicht überschritten werden, soll in diesem Jahr eine externe Kraft Messungen auf der Partyfläche und außerhalb der Veranstaltung vornehmen. So wollen Stadt und Studierende sichergehen, dass alles im vereinbarten Rahmen bleibt.

Diese DJs treten beim Campus Open Air in Kempten auf

Über das Bühnenprogramm haben die Mitglieder des Hochschulvereins gewohnt demokratisch entschieden. Mechatronik-Student Eickelschulte sagt: „Wir wollen bei dem Konzept mit einem größeren, bekannten Künstler bleiben.“ In diesem Jahr fiel die Wahl auf den Hamburger DJ Jerome. Stamm-DJ Henkel wird wieder mit von der Partie sein, außerdem für Stimmung sorgt der Kemptener DJ Chef Curry, der regelmäßig im Parktheater auflegt.

Bierpreis und Eintritt steigen beim Kemptener Campus Open Air

Getränke wie Weinschorle oder Spezi verkaufen Studierende an Ständen der Hochschulorganisationen, um fleischhaltigen aber auch veganen Leberkäse kümmern sich Ex-Mitglieder des Hokus-Vereins. Man habe versucht, die Preise möglichst niedrig zu halten, doch Zwick sagt: „Den Bierpreis mussten wir leider um 50 Cent auf vier Euro erhöhen.“ Auch am Einlass müssen Feiernde mehr zahlen: Ein Ticket – ausschließlich an der Abendkasse erhältlich – kostet nun erstmals zehn Euro statt wie bislang gewohnt acht Euro. Grund dafür seien steigende Kosten etwa für Technik und Sicherheit.

Vergangenes Jahr fand das Open Air nach dem Corona-Lockdown erstmals wieder statt – mit einigen Herausforderungen. So musste etwa bei der Größe der Fluchtwege kurzfristig nachjustiert werden. Eickelschulte sagt: „Durch die Pandemie sind unglaubliche Wissenslücken entstanden.“ Diese habe das Hokus-Team nun aufgeholt und sei bereit für bis zu 4000 Feiernde auf dem Campus.