Über 40 Stationen am Carl-Hirnbein-Weg zwischen Weitnau und Missen-Wilhams aufgefrischt

Der "Alpkönig" Carl Hirnbein ist Begründer der Milchwirtschaft im Allgäu. Er ist am 27. Januar 1807 in Missen-Wilhams (Oberallgäu) geboren. Er half dabei, den Käsehandel im Allgäu auszubauen und die Qualität des Allgäuer Käses zu verbessern. Infolgedessen wurden viele Galtalpen in Sennalpen umgewandelt. Galtalpen dienen zur Aufzucht von Jungvieh. Auf Sennalpen werden Kühe gehalten, deren Milch direkt auf der Alpe zu Käse verarbeitet wird. Am 13. April 1871 starb Hirnbein in Weitnau (Oberallgäu).

Bild: Repro: Ralf Lienert (Archiv)