Chris de Burgh: So war das Konzert in der BigBox Allgäu in Kempten

Chris de Burgh bringt in der Big Box in Kempten 1000 Fans zum Schwelgen. Er verurteilt Putin - und Greta Thunberg ist für ihn ein moderner Robin Hood.

28.10.2022 | Stand: 06:20 Uhr

„The Lady in Red is dancing with me, cheek to cheek, there’s nobody here, it’s just you and me“, singt Chris de Burgh in der Big Box Allgäu und zahlreiche weibliche Fans stürmen an den Bühnenrand, singen mit, schwenken die Arme, wiegen sich im Takt. Vor 36 Jahren landete der irische Songwriter mit der Liebesballade „The Lady in Red“ weltweit einen Nummer-Eins-Hit. Und er bringt damit bei seinem Kemptener Solo-Auftritt immer noch viele der 1000 Fans ins Schwärmen. Vielleicht weil sie damit schöne Erinnerungen verbinden an eine Zeit, in der das Leben noch jung und unbeschwert, wild und romantisch war.

