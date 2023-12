MTV unplugged mit Christina Stürmer - Tourhalt 2024 in Kempten

Christina Stürmer kommt mit MTV unplugged nach Kempten in die Big Box: Alle Infos zu Termin, Tickets, Anfahrt und Parken

05.12.2023 | Stand: 14:03 Uhr

Sie ist die erfolgreichste Sängerin Österreichs, seit 33 Jahren gibt es MTV Unplugged: Jetzt kommt die Kombination nach Kempten in die Big Box Allgäu. In zwei Akten präsentiert Christina Stürmer diverse Songs mit ihrem MTV-Unplugged-Ensemble. Bereits im Sommer war die Aufzeichnung im Wiener Volkstheater, jetzt gab es Veröffentlichung von "Ich lebe". Der erste Song auf dem Album wird auch in Kempten zu hören sein.

Christina Stürmer - Steckbrief

geboren am 9. Juni 1982

Durchbruch in Deutschland mit "Ich lebe" 18 Wochen in den Charts

seit 2006 mit ihrem Band-Gitarristen Oliver Varga liiert haben zusammen zwei Töchter (2016 & 2021)



Wann kommt Christina Stürmer mit MTV unplugged nach Kempten?

Christina Stürmer hält mit ihrer Tour im April 2024 in Kempten. Am 17. April findet abends das Konzert statt:

Wann : Mittwoch, 17. April Einlass : 19 Uhr Beginn : 20 Uhr

: Mittwoch, 17. April

Was kostet das Ticket für MTV unplugged mit Christina Stürmer?

Wer Christina Stürmers Lieder im Akustikgewand hören will, kann jetzt schon Tickets besorgen:

Ticket: 45,44 Euro

Diese sind entweder über die Big Box Allgäu selbst erhältlich, aber auch im Ticket-Shop der Allgäuer Zeitung (telefonisch 0831 / 206 55 55).

Was ist MTV unplugged?

MTV unplugged ist eine Konzertreihe des Musiksenders MTV. Bei diesem verzichten die Künstler auf jegliche elektronische Instrumente. Teilweise werden die Arrangements umgeschrieben und die Konzerte finden in kleinerer Runde statt. Vielfach treten auch Gäste auf.

Wie kommt man nach Kempten zu Christina Stürmer MTV unplugged?

Zur Big Box Kempten kann man entweder per Zug oder mit dem Auto anreisen. Der Hauptbahnhof Kempten liegt nur rund 15 Gehminuten von der Big Box Kempten.

Wo kann geparkt werden bei Christina Stürmer MTV unplugged in Kempten 2024?

Wer mit dem Auto anreist, braucht auch einen Parkplatz. Man kann im Parkhaus des Forum Allgäu parken. Dieses hat bis zu 90 Minuten nach Veranstaltungsende geöffnet, ist allerdings kostenpflichtig. Ebenso gilt das auch für den Parkplatz neben der Allgäu-Halle.