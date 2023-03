Polizei entdeckt Chrystal Meth bei Fahrzeug-Kontrolle an A7

Chrystal Meth ist eine synthetisch hergestellte Droge, die Konsumenten schwere körperliche Schäden zufügen. Die Polizei hat sie im Oberallgäu gefunden.

21.03.2023 | Stand: 12:55 Uhr

Harte Drogen hat die Grenzpolizei bei einer Kontrolle am Sonntagnachmittag an der A7 bei Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) entdeckt. Die Beamten durchsuchten ein Fahrzeug, in dem zwei Männer saßen, und fanden im Gepäck zwei Socken in einer Einkaufstasche.

In den Socken waren über 18 Gramm Methamphetamin - auch als Chrystal Meth bezeichnet - sowie eine geringe Menge Marihuana eingewickelt. Die Polizei stellte die Betäubungsmittel sicher.

Polizei nimmt Autofahrer an A7 bei Dietmannsried fest

Einer der beiden Männer wurde daraufhin festgenommen und am nächsten Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Autofahrer wurde inzwischen aber wieder entlassen.

