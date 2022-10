Classix Kempten: Beim Publikumszuspruch ist Luft nach oben

Zu den sieben Konzerten des Festivals Classix Kempten kommen nur 1.000 Musikfans. Corona spielt dabei eine Rolle, sagt Classix-Geschäftsführer Clemens Lukas.

03.10.2022 | Stand: 19:30 Uhr

Erstaunlich viele Plätze blieben beim Classix-Festival im Stadttheater leer. Nur rund 1.000 Besucherinnen und Besucher kamen zu den sieben Konzerten. Für den neuen Geschäftsführer des Festivals, Dr. Clemens Lukas von der Bayreuther Agentur „Kultur-Partner“, ist dies allerdings kein Grund zur Panik. Durch die lange Corona-Zeit sei das Publikum „wie festgetackert auf den Sofas“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Im Vergleich zu 2019, also dem Jahr vor der Pandemie, hat der Konzertorganisator „maximal 45 Prozent Auslastung bei gleicher Qualität“ festgestellt. Diese Tendenz gebe es bundesweit. „Warum soll das in Kempten anders sein?“ Es gelte, das Publikum wieder zurückzuholen. Lukas ist Experte in der Leitung von Klassikfestivals und führt das renommierte „Bayreuth Baroque Opera Festival“.

