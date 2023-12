Claus Schulze aus Waltenhofen ist tot

Der langjährige Seniorenbeauftragte der Gemeinde Waltenhofen ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Er hatte unter anderem den Bürgerbus für Senioren initiiert.

Claus Schulze, der langjährige Seniorenbeauftragte der Gemeinde Waltenhofen, ist tot. Er starb laut Gemeindeverwaltung im Alter von 83 Jahren nach langer schwerer Krankheit. Waltenhofens Bürgermeister Eckhard Harscher würdigt sein Wirken und sein außergewöhnliches Engagement.

Schulze engagierte sich nicht nur als Seniorenbeauftragter, sondern auch für die Belange von Menschen mit Behinderung sowie als Verwaltungsbeirat im Seniorenheim Waltenhofen. Mit der Initiierung eines gemeindlichen Bürgerbusses habe Claus Schulze im Ort eine nachhaltige und positive Veränderung bewirkt, heißt es seitens der Gemeinde.

Bürgerbus Waltenhofen: Mobilität für Senioren maßgeblich verbessert

Seniorinnen und Menschen mit Beeinrächtigungen können den Bus für die Erledigungen des Alltags nutzen, etwa, um zum Einkaufen zu fahren. Schulze hat damit die Mobilität der Senioren in Waltenhofen maßgeblich verbessert. "Sein unermüdlicher Einsatz in ehrenamtlicher Arbeit für das Gemeinwohl wird unvergessen bleiben", schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Von Oktober 2000 bis 2008 war Schulze Vorsitzender des VdK-Ortsverbandes Martinszell. Ab 2009 wurden die Ortsverbände Martinszell und Waltenhofen zusammengeführt. Er betreute beide bis Mai 2023. Im VdK-Kreisverband Oberallgäu war er unter anderem als Beisitzer, Schriftführer, Revisor und von 2015 bis Juni 2023 als stellvertretender Kreisvorsitzender tätig.

Claus Schulze: Von allen geschätzt

Von 2015 bis Juni 2023 brachte Schulze sich im Landesverbandsausschuss des VdK als Ersatzdelegierter, von 2022 bis 2023 als Mitglied ein. Zudem war er von 2015 bis 2023 im Kreisverband als VdK-Lotse aktiv. Seine fachlichen Kenntnisse und zuverlässige Arbeitsweise wurden von allen geschätzt.

Claus Schulze hinterlässt seine Frau, seine Tochter und zwei Enkelkinder.