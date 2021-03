Nach Reihentest in Kemptener Kita und Schule gibt es gute Nachrichten

Vor wenigen Tagen haben die Behörden eine Kita in Kempten wegen Corona geschlossen. Der erste Reihentest lässt hoffen, dass es dort keine weiteren Fälle gibt.

11.03.2021 | Stand: 12:02 Uhr

Vor wenigen Tagen hatte das Gesundheitsamt Oberallgäu die Kindertagesstätte St. Ulrich in Kempten vorübergehend geschlossen. In der Kita und in der Grundschule auf dem Lindenberg waren einige Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Schule ging darauf in Distanzunterricht. (Alle Hintergründe erfahren Sie hier.)

Darauf folgten in den zwei benachbarten Einrichtungen kurzfristige Reihentests für etwa 300 Menschen. Laut Gesundheitsamt eine Vorsichtsmaßnahme, um eine Weiterverbreitung zu verhindern.

Nun gibt es eine erste gute Nachricht: Zumindest der zwischenzeitlich erfolgte erste Reihentest verlief laut Landratsamt Oberallgäu negativ, also ohne neue Fälle. Sollte sich das auch beim zweiten Test nächste Woche nicht ändern, könnten die Klassen und Kita-Gruppen bereits am 16. März wieder in den normalen Betrieb gehen.

Lesen Sie hier den aktuellen Stand der Pandemie im Allgäu

Lesen Sie auch