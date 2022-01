Nur 250 Menschen dürfen gleichzeitig ins Cambomare in Kempten. Vor dem beliebten Freizeitbad bilden sich lange Schlangen. 300 Menschen warten an manchen Tagen.

10.01.2022 | Stand: 11:32 Uhr

Was ist denn da los? Wer in den Ferien und am Wochenende am Cambomare vorbeikommt, staunt an manchen Vormittagen nicht schlecht. Lange Schlangen bilden sich vor dem Freizeitbad in Kempten, Familien mit Kindern, junge und ältere Menschen trotzen dem Wetter, stehen vor der Tür und wollen nur eines: ein paar Stunden in der Bade- oder Saunawelt verbringen.