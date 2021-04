Gesundheitsamtleiter Dr. Walters erklärt, welche Rolle jüngere Menschen spielen. Warum die Schnelltestzentren nichts mit steigenden Inzidenzzahlen zu tun haben.

25.04.2021 | Stand: 17:40 Uhr

Es könnte Stoff für eine Comedy sein: Eine Firma arbeitet in Schichten oder Gruppen getrennt und achtet auf alle Hygieneregeln, aber in der Freizeit treffen sich Kollegen dann zum gemeinsamen Grillen. Was in der Situation einer Pandemie absurd klingen mag, ist tatsächlich ein „Klassiker“ im Corona-Infektionsgeschehen.