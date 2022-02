1500 Menschen demonstrieren in Kempten gegen Corona-Maßnahmen

In Kempten findet am Montagabend erneut eine Demonstration statt, Gegner der Corona-Maßnahmen protestieren.

21.02.2022 | Stand: 22:07 Uhr

In Kempten haben am Montagabend erneut Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen demonstriert. Sie zogen lautstark mit Tröten, Schellen und Trommeln durch die Stadt, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Nach übereinstimmenden Schätzungen von Polizei und Versammlungsleitern nahmen etwa 1500 Menschen an der Corona-Demo teil. Die Route führte vom Hildegardplatz über Fürstenstraße, Adenauerring, Rottach-, Kronenstraße, Freudenberg, Stadtpark zurück zum Hildegardplatz.

Beide Demos waren angemeldet und genehmigt

Kurz vor dem Corona-Protest hatten sich laut Polizei außerdem etwa 25 Menschen auf dem Residenzplatz zu einer Gegendemo versammelt. Beide Veranstaltungen waren angemeldet und von den Behörden genehmigt.

Im Allgäu haben sich inzwischen mindestens 442.864 Allgäuer einmal gegen das Corona-Virus impfen lassen (Stand: 17. Februar). 469.906 sind grundimmunisiert. Der Anteil der Menschen, die grundimmunisiert sind liegt damit bei mindestens 68,7 Prozent. Die sogenannte Booster-Impfung haben bereits 325.264 Menschen im Allgäu bekommen - 4720 mehr als in der Woche zuvor.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Allgäu nachweislich 13.504 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert.