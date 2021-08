In Kempten gibt's die Corona-Impfung jetzt bei McDonald's

So erreicht man Menschen: Samstag gibt's die Corona-Impfung in Kempten bei McDonald's. Zudem stehen im Impfzentrum 500 Extra-Dosen von Johnson & Johnson bereit.

05.08.2021 | Stand: 11:42 Uhr

Mit einem Sonderkontingent des Corona-Impfstoffs von „Johnson & Johnson“ bietet das Rote Kreuz ab Freitag, 5. August, den schnellen Weg zum Geimpft-Zertifikat. Denn bei diesem Vakzin ist nur eine Spitze nötig; Menschen gelten also bereits 15 Tage später als vollständig geimpft.

Das sei von Vorteil, wenn man für Mitte/Ende der Sommerferien noch eine Reise plane, sagt Rotkreuz-Geschäftsführer Alexander Schwägerl. Vermutlich deshalb sei der Impfstoff gerade auch bei etlichen Menschen besonders gefragt.

Fürs Erste werden 500 Dosen besorgt, wobei Schwägerl (er ist fürs Impfzentrum Kempten verantwortlich) bei entsprechendem Bedarf Nachschub besorgen will. Verimpft werde das Vakzin in Kempten nach entsprechender Aufklärung auch an Kinder ab zwölf Jahren, sagt Schwägerl im Gespräch mit der AZ. Klar, dass da die Eltern dabei sein müssen.

Für Erwachsene reichen Ausweis und Impfbuch; Termine sind nicht nötig. Impfungen (auch mit Mitteln anderer Hersteller) sind im Impfpoint in der Bahnhofstraße Montag bis Samstag möglich, in der ehemaligen Ari-Kaserne (Kaufbeurer Straße) zusätzlich auch sonntags – und das jeweils von 14 bis 20 Uhr.

So erreicht man Menschen jenseits der Impfzentren: Samstag gibt's die Impfung bei McDonald's

Um mehr Menschen auch jenseits der Impfzentren zu erreichen, macht zudem ein mobiles Impfteam bei McDonalds in Kempten Station: am Samstag, 7. August, von 16 bis 22 Uhr. Die Aktion soll nach aktueller Planung am Samstag, 21. August, wiederholt werden.

Lesen Sie auch

Ab 12. Juli Ohne Termin und mit freier Impfstoff-Auswahl in die Impfzentren Memmingen und Bad Wörishofen

Lesen Sie auch: