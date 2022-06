Inzidenz in Kempten und im Oberallgäu steigt „sprunghaft“ an - Woran das liegt und wie die Lage ist

Die Zahl der Corona-Infizierten in Kempten und im Oberallgäu nimmt deutlich zu. Chefarzt am Klinikum: "Seit Anfang Juni gibt es eine Trendumkehr."

28.06.2022 | Stand: 18:49 Uhr

Von 400 auf 590 ist die 7-Tage-Inzidenz in Kempten laut Robert-Koch-Institut (RKI) von Montag auf Dienstag angestiegen. Ähnlich ist die Entwicklung im Oberallgäu: Hier lag der Inzidenzwert, der die Neu-Infektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner umrechnet und so vergleichbar macht, zum Wochenstart bei 413, am Dienstag bei 509. „Der sprunghafte Anstieg ist vor allem durch Meldeverzug vom Wochenende zu erklären“, sagt Dr. Ludwig Walters, Leiter des Gesundheitsamts Oberallgäu auf Anfrage unserer Redaktion.

Was zu den vermehrten Corona-Infektionen in Kempten und im Oberallgäu führt

Auch auf den Stationen des Klinikverbunds Allgäu steige die Zahl der corona-positiven Patientinnen und Patienten. „Seit Anfang Juni gibt es eine Trendumkehr“, sagt Dr. Florian Wagner, Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin am Klinikum Kempten. Am 1. Juni gab es zehn Covid-Patienten, jetzt am Dienstag 49 – davon 27 in Kempten und 14 in Immenstadt.

Fünf Todesfälle in Zusammenhang mit Corona kamen im Allgäu laut RKI von Montag auf Dienstag hinzu. Zwei Covid-Patienten starben im Juni laut Mitteilung in Häusern des Klinikverbunds: ein ungeimpfter Patient an einer „echten“ Covid-Infektion und eine sehr betagte Frau, bei der nicht restlos zu klären sei, inwieweit Corona ursächlich zum Tod beigetragen hat. (Das könnte Sie auch interessieren: "Querdenker"-Demo in Kempten: Viele Freisprüche mangels Beweisen)

Das „breit gestreute“ Infektionsgeschehen führt Gesundheitsamt-Leiter Walters vor allem dadurch zurück, „dass die Menschen wieder ein ausgeprägtes Sozialleben mit vielen Kontakten führen“. Nach der Welle im Winter habe man mit steigenden Zahlen im August und September gerechnet. „Nun ist die Welle leider bereits da und eventuell sogar untererfasst, da sehr viel weniger getestet wird.“

Die Corona-Testzentren in Kempten und im Oberallgäu werden weiterhin gebraucht

100 PCR-Tests und 150 Schnelltests gab es laut Kreisgeschäftsführer Alexander Schwägerl im Juni im Tagesschnitt in den Testzentren des Roten Kreuzes. Am Montag waren es 180 PCR-Tests – der höchste Wert diesen Monat. Beim Blick auf die Testzentren habe man Anfang des Jahres angenommen, dass sich die Situation im Sommer entspannt. Schwägerl: „Jetzt zeigt sich, dass wir die Testkapazitäten weiter brauchen.“ In der Ari-Kaserne sollen weiter vom Gesundheitsamt angeordnete PCR-Tests für Kempten und das Oberallgäu stattfinden. Auch im BRK-Testzentrum in der Gerberstraße soll es weitergehen.

