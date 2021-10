Corona-Zahlen gehen rasant hoch: Inzidenz im Oberallgäu über 200

Die Inzidenz klettert in Kempten auf 194. Betroffen sind vor allem Kinder und Jugendliche. Gesundheitsamt spricht von Sorglosigkeit beim Umgang mit der Maske.

23.10.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Rasant nach oben gehen die Corona-Infektionszahlen. Im Oberallgäu betrug die Inzidenz am Freitag 203, in Kempten 194. Zurückzuführen ist das wohl vor allem auf jüngere Menschen. Darauf deuten bayernweite Zahlen hin. Danach schnellte die Inzidenz der 5- bis 14-Jährigen in kurzer Zeit auf knapp 330 hoch, die der 15- bis 34-Jährigen auf 194. Zum Vergleich: Bei den Menschen ab 80 liegt der Wert gerade mal bei 44,6.

Das Gesundheitsamt Oberallgäu hat keine regionale Altersauswertung; nach subjektivem Empfinden stimme die Lage aber etwa mit der bayernweiten überein, heißt es.

In Kempten und Immenstadt liegen derzeit sieben Corona-Patienten auf der Intensivstation

Das Klinikum Kempten behandelt Stand Freitag fünf Fälle mit Covid 19 auf der Normalstation und zwei auf Intensiv. In Immenstadt gibt es fünf Intensivpatienten mit Corona und drei auf Normalstation.

Das Landratsamt meldet aktuell in Kempten 327 Infizierte, im Oberallgäu 631. Dass darunter viele Kinder und junge Leute sind, liegt für Landratsamt-Sprecher Michael Läufle auf der Hand. Schließlich seien die meisten Kinder und viele Jugendliche noch ohne Impfschutz – anders als viele Ältere.

Auch in der Region nimmt die Zahl der Impfdurchbrüche zu. Doch Geimpfte, die sich infizieren, zeigen laut Gesundheitsamtsleiter Dr. Ludwig Walters spürbar mildere Verläufe. Der Schutz vor Tod und schwerem Verlauf sei durch die Impfung auch bei Impfdurchbrüchen hoch. (Hier lesen Sie: Corona-Impfungen im Allgäu - Zahlen und Grafiken aktuell)

220 Schüler sind aktuell in Quarantäne

Lesen Sie auch

Serie von Impfdurchbrüchen im Oberallgäu: Zwölf Frauen infizieren sich nach Feier mit Corona Trotz Doppel-Impfung

Aktuell sind in der Region allein rund 220 Schüler in Quarantäne – entweder weil sie bei Tests positiv reagierten oder weil sie Kontaktpersonen sind. Unterm Strich sind demnach aktuell acht Grundschul-Klassen, zehn in Mittel-/Realschulen und Gymnasien sowie sechs an Berufsschulen betroffen. Aber nur in wenigen Fällen mussten dabei ganze Klassen in Quarantäne.

Das Gesundheitsamt spricht vom „flächendeckenden Anstieg ohne spezielle Hotspots“. Die Menschen hätten seit den Lockerungen viele soziale Kontakte, wobei das gesellschaftliche Leben vermehrt in Innenräumen stattfinde: „Infektionsketten entstehen oft bei Treffen mit größeren Personenzahlen wie Geburtstagen und Hochzeiten.“ Die in vielen Bereichen entfallene Maskenpflicht führe ebenfalls zu mehr Ansteckungen. Und: „In Schulen treten seither häufiger auch Folgefälle in Klassen auf.“

Sorglosigkeit bei Betroffenen - Sind die Maskenregeln jetzt zu lasch?

In Folge nahmen behördlich angeordnete PCR-Tests zuletzt „deutlich“ zu. Zugleich berichten Teams des Gesundheitsamtes, dass bei vielen Betroffenen Sorglosigkeit zu beobachten sei: „Wozu eine Maske, ich bin doch geimpft ...“

Ein verkappter Hinweis der Behörde darauf, dass die Maskenregeln zu lasch sind? Da lassen sich die Beamten im Landratsamt nicht aufs Glatteis führen. Die Frage, wo sie die Maskenpflicht verschärfen würden, wenn sie entscheiden dürften, beantworten sie ausweichend: Das sei Sache des Gesetzgebers. „Wichtig sind bayernweit einheitliche Lösungen.“

Das Team im Gesundheitsamt selbst wurde wegen der stark gestiegenen Fallzahlen wieder verstärkt, „um bei der hohen Auslastung weiterhin eine schnelle Reaktionsfähigkeit sicherstellen zu können“.

Das könnte Sie auch interessieren: