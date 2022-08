So ist die Corona-Lage in Kempten und im Oberallgäu nach der Allgäuer Festwoche

Wie ist die Corona-Lage in Kempten und dem Oberallgäu nach der Allgäuer Festwoche 2022? Das sagen Gesundheitsamt und Klinikverbund.

26.08.2022 | Stand: 06:05 Uhr

Großveranstaltungen wie die Allgäuer Festwoche ließen befürchten, dass die Zahl der Corona-Infektionen sprunghaft ansteigt. Viele Besucher und Besucherinnen sind in den Festzelten zusammengerückt. Doch ein Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz zeigt, dass die Werte kaum höher sind als in der Woche vor der Allgäuer Messe. Auch das Gesundheitsamt kann keinen steilen Anstieg der Infektionskurve feststellen.

„Wir haben derzeit eine ruhigere Phase hinsichtlich der Fallzahlen“, heißt es von der Pressestelle des Landratsamts Oberallgäu. Dort ist das für Stadt und Kreis zuständige Gesundheitsamt angegliedert. Etwa 100 bis 150 Meldungen gingen pro Tag ein. Diese könnten mit digitaler Unterstützung sehr rasch bearbeitet werden.

Krankheitsbedingte Ausfälle im Gesundheitsamt Kempten-Oberallgäu

Dennoch sei das Team weiter hoch belastet, heißt es. In den vergangenen Wochen habe es immer wieder krankheitsbedingte Ausfälle (auch Corona) gegeben. Aktuell seien viele Mitarbeitende im Urlaub. Dazu komme die Aufarbeitung vieler Vorgänge und das Routinegeschäft ohne Corona.

„Wir sehen allenfalls geringfügig höhere Zahlen an Tests und Meldungen“, schreibt die Pressestelle, auf die Nachwirkungen der Festwoche angesprochen. Allerdings müsse bedacht werden, dass derzeit viele Menschen im Urlaub seien – und längst nicht alle Festwochen-Besucher aus der Region kommen. „Das heißt, diese Fälle werden nicht bei uns gemeldet.“ Wegen der Urlaubszeit „gehen wir von einer großen Ungenauigkeit bei der Erfassung aus“.

Gesundheitsamt und Klinikverbund rechnen mit erneuter Welle

Das Gesundheitsamt rechnet mit steigenden Infektionszahlen, wenn es in die „Indoor-Saison“ geht. Eine erneute Welle im Herbst erwartet auch Matthias Fink, Pflegedirektor des Klinikverbunds Allgäu für Kempten und Oberallgäu.

Momentan sei nur ein geringfügiger Anstieg an Corona-Patienten zu verzeichnen, „was aber nicht mit der Festwoche zusammenhängen muss“. Größtenteils seien dies Patienten, die aufgrund anderer Erkrankungen in der Klinik sind. Sie bringen Corona als Nebenbefund mit, sind aber nicht erkrankt.

Pflegedirektor Klinikverbund Allgäu: "Nach wie vor milde Verläufe"

„Bei den ,echten’ Corona- Patienten sehen wir nach wie vor milde Verläufe“, sagt Fink. „Die Lage ist eher entspannt, wir kommen grundsätzlich gut zurecht.“ Derzeit liege ein Corona-Patient auf der Intensivstation in Immenstadt, in Kempten keiner – auf den Normalstationen seien es in Immenstadt vier, in Kempten 16. (Lesen Sie auch: Klinikverbund Allgäu: Chefarzt-Wechsel in der Urologie am Klinikum Kempten)

Die Zahl der Menschen, die zu Corona-Tests in die Testzentren in Kempten oder in Sonthofen gekommen sind, habe sich während oder nach der Festwoche nicht verändert, sagt Alexander Schwägerl vom BRK Kempten-Oberallgäu. Buchen Erkrankte einen PCR-Test über die Seite https://cov19screening.de/, sei dieser kostenlos.

Zehn Tage hinter dem Infektionsgeschehen

Lutz Menthel, Vorsitzender des Hausarzt-Vereins Kempten, hat in seiner Praxis ebenfalls keinen sprunghaften Anstieg der Fälle beobachtet. Er verweist bei der Interpretation der Inzidenzwerte allerdings auf die zeitliche Verschiebung: „Wir sind immer noch eine Woche bis zehn Tage hinter dem Geschehen.“

Mehr Nachrichten aus Kempten und dem Oberallgäu lesen Sie hier.