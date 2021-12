Corona-Protest in Kempten: Frau tritt Demo-Teilnehmerin ins Gesicht

Bei einer Corona-Protestaktion in Kempten wurde eine Demo-Teilnehmerin verletzt. Eine Unbekannte trat ihr ins Gesicht.

12.12.2021 | Stand: 11:21 Uhr

Eine bislang unbekannte Frau hat in Kempten einer Demo-Teilnehmerin ins Gesicht getreten, berichtet die Polizei.

Am Samstag protestierten in der Kemptener Innenstadt die sogenannte Gruppe „Schild-Bürger für Grundrechte." Gegen 12.30 Uhr löste sich eine junge Frau aus einer Gruppe Umstehender und trat einer Teilnehmerin der Protestaktion ins Gesicht. Die 23-Jährige wurde verletzt, so die Polizei weiter.

Tritt bei Demonstration in Kempten: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Die Täterin flüchtete in unbekannte Richtung. Sie soll etwa 1,70 Meter groß, schlank und augenscheinlich 17 Jahre alt sein. Die Kemptener Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Telefon (0831) 9909-2140.

