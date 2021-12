In ganz Bayern steht die Krankenhaus-Ampel auf Warnstufe Rot. Was bedeutet das für Einzelhandel, ÖPNV und Gastronomie? Hier die Corona-Regeln in Kempten.

Von Allgäuer Zeitung

08.12.2021 | Stand: 15:18 Uhr

Corona-News aus Kempten: Im gesamten Freistaat Bayern gelten aktuell verschärfte Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens. Das müssen Menschen in Kempten jetzt in der Gastronomie, bei der Arbeit, im Bus oder beim Sport beachten: Die aktuellen Corona-Regeln für die Allgäu-Metropole hier.