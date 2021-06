Die Corona-Regeln für Kempten ab Donnerstag im Überblick

Am Donnerstag (10.6.) können sich Kemptener über Corona-Erleichterungen freuen. Weil die Inzidenz stabil unter 50 liegt, kommen weitere Öffnungen in Kempten.

Von Redaktion Allgäuer Zeitung

09.06.2021 | Stand: 15:24 Uhr

Aktualisiert am Mittwoch, 9. Juni: Kempten lag am Dienstag (8.6.) bei der 7-Tage-Inzidenz von 21,7. Ab Donnerstag gelten in der Stadt deshalb laut 13. Bayerischer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung die Regeln für eine stabile Inzidenz unter 50. Weitere Lockerungerungen sorgen für Freude.