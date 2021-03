Lange herrschte im Parktheater Stille. Nun testen Mitarbeiter in Schutzanzügen auf Corona - 60-mal pro Stunde. Auch in der Markthalle wird jetzt getestet.

22.03.2021 | Stand: 20:38 Uhr

Der Takt in der Diskothek „Parktheater“ in Kempten wird neuerdings nicht mehr in „beats per minute“ gezählt, sondern mit Tests pro Minute: Mindestens ein Abstrich pro Minute ist dort seit Freitag möglich – in zwei weißen Plastikzelten, die unter einer Diskokugel auf der Tanzfläche aufgebaut wurden. Und auch in der Markthalle am Königsplatz herrscht seit Montag ein neuer Rhythmus.