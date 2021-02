Im Seniorenzentrum Betzigau wurde bereits geimpft. Dennoch sind nun acht Bewohner und fünf Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden. Wie ist das möglich?

15.01.2021 | Stand: 12:24 Uhr

Einen Corona-Ausbruch gibt es im Allgäu-Stift Seniorenzentrum Betzigau. Acht Bewohner und fünf Mitarbeiter sind mit Covid 19 infiziert. Aktuell zeigen zwei Bewohner mit Vorerkrankungen starke Symptome – einer davon liegt im Krankenhaus. Das Pikante an dem aktuellen Geschehen: In dem Heim gab es am 31. Dezember den ersten Corona-Impftermin. Fast alle der 34 Heimbewohner hätten sich impfen lassen, sagt Allgäu-Stift-Geschäftsführerin Yvonne Spöcker. Zudem auch bereits sieben Mitarbeiter, wobei die Zahl der Impfwilligen in dem Haus laut Landratsamt Oberallgäu deutlich höher ist.