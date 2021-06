Das Leben kehrt zurück: Darauf freuen sich Allgäuer jetzt

Die Menschen atmen auf und genießen wiedergewonnene Freiheiten. Wir haben uns dazu in Kempten umgehört - und zehn unterschiedliche Geschichten erfahren.

Es fühlt sich an wie ein Wiedererwachen aus dem Winterschlaf. Die Sonne strahlt vom Himmel, die Menschen lachen, sitzen im Biergarten und prosten sich zu. Breiten ihre Decken im Hofgarten aus. Schlendern durch die Kemptener Fußgängerzone. Winken Altbekannten zu, die sie schon so lange nicht mehr gesehen haben. Jung und Alt atmen auf und genießen zurückgewonnene Freiheiten durch die Lockerung der Corona-Einschränkungen. Mit dem dazu passenden, sommerlichen Wetter kehrt in Kempten schnell das Leben wieder zurück.

Wir haben uns bei Frauen und Männern, Kindern und Jugendlichen in der Innenstadt umgehört: Wie fühlt sie sich an, die Wiederkehr der Normalität, die sich in diesen Tagen immer lauter ankündigt? Was haben die Menschen am meisten vermisst? Auf was freuen sie sich jetzt besonders? Bei unserer Umfrage stießen wir ausschließlich auf lächelnde Gesichter und ganz unterschiedliche Geschichten. Alle Befragten freuen sich auf den Sommer und über die sinkenden Corona-Zahlen. Und hoffen, dass die Pandemie bald überwunden ist:

Erika Pribyla und Walter Brauner: Vor fünf Monaten geheiratet

„Einfach super!“ So beschreiben Erika Pribyla (79) und Walter Brauner (85) ihr erstes Essen im Biergarten nach vielen Monaten. Das genossen sie bei Sonnenschein im Garten des Gasthauses „Traube“. Dass sie zwei Mal geimpft sind, gebe ihnen ein Sicherheitsgefühl. Bevor das Paar aus Kempten weiter zur Eisdiele spaziert, verrät es, warum es außerdem so glücklich lächelt: „Wir haben vor fünf Monaten geheiratet.“

Erika Pribyla und Walter Brauner Bild: Matthias Becker

Stephania Graffino: Die Stadt ist endlich belebt

„Ich freue mich, dass wieder Menschen unterwegs sind“, sagt Stephania Graffino, Verkäuferin im Allgäuer Steinreich. Die 44-Jährige fügt hinzu: „Und dass unser Kempten endlich wieder zu einem schönen Tourismus-Ort wird.“ Der Neustart bedeutet für sie allerdings auch, sich erst einmal wieder in die Abläufe einzufinden. Und Neues zu beachten: zum Beispiel, die Kontaktdaten der Kunden aufzunehmen.

Stephania Graffino Bild: Matthias Becker

Lisa Hengeler und Ilayda Karlibahar: Die Stimmung ist viel besser

Die beiden Hochschul-Studentinnen Lisa Hengeler (23, links) aus Waltenhofen und Ilayda Karlibahar (21) aus Kempten genießen es, mal wieder unter Menschen zu kommen. „Man kann endlich was unternehmen“, sagen sie. Und: Die Lockerungen heben die Stimmung. Dazu passt auch das Wetter: Statt in der eigenen Bude zu sitzen, haben sie ihre Laptops mit nach draußen genommen und verfolgen die Vorlesungen unter freiem Himmel.

Lisa Hengeler und Ilayda Karlibahar Bild: Matthias Becker

Yasin Idris: Mit Kumpels Fußball spielen

Der 25-jährige Yasin Idris, der in Durach lebt, macht gerne Sport unter freiem Himmel. Regelmäßig fährt er mit dem Rad nach Kempten. Das ging auch in den vergangenen Monaten mit den Corona-Bestimmungen. Bei dem sonnigen Wetter macht es aber gleich viel mehr Spaß. Worauf er sich jetzt allerdings besonders freut: Wieder mit Kumpels auf dem Sportplatz im Hofgarten Fußball spielen. „Das mache ich gerne“, sagt er.

Yasin Idris Bild: Matthias Becker

Corinne Steudler: Glücklich, wieder arbeiten zu können

„Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder arbeiten darf“, sagt Corinne Steudler (29). Die Schauspielerin ist demnächst in „Aladin und die Wunderlampe“ auf der Burghalde zu sehen. Erst vor Kurzem zog sie von Stuttgart zurück nach Kempten und nutzt am Mittwochmittag das gute Wetter, um im Hofgarten Text und Noten zu übertragen. Was sie zudem freut: „Dass die Außengastronomie wieder auf hat – endlich wieder essen gehen.“

Corinne Steudler Bild: Matthias Becker

Zaineb Shakir und Nora Hassoui: Nicht mehr nur zu Hause sein

Zaineb Shakir (22, rechts) genießt es, „dass sich der Alltag nicht mehr nur zu Hause abspielt“, sagt sie. Die vergangenen Monate seien sehr eintönig gewesen. Sie und Nora Hassoui (24) studieren an der Hochschule Kempten Tourismusmanagement und freuen sich außerdem, „dass die Normalität zurückkehrt“. Hassoui ist zum Beispiel glücklich, dass sie wieder ihren Nebenjob aufnehmen kann: Sie verdient sich Geld fürs Studium in der Gastronomie.

Nora Hassoui und Zaineb Shakir Bild: Matthias Becker

Fritz und Walter Ferstl: Schön, Menschen zu treffen

Ob er sich über die Corona-Lockerungen freut? „Und wie!“, sagt Fritz Ferstl (91). Der Kemptener, der in einem Pflegeheim lebt, war in den vergangenen Monaten traurig über den stark eingeschränkten Kontakt mit anderen Menschen. „Es ist schön, dass man wieder zusammenkommt.“ Sein Sohn Walter Ferstl (70), der gutes Wetter gern mit seiner Frau im Garten genießt, blickt Treffen mit anderen Naturschützern entgegen.

Fritz und Walter Ferstl Bild: Matthias Becker

Norbert Holzheu: Ab in den Urlaub

Auf was sich Norbert Holzheu aus Weidach freut? „Ich will einfach in den Urlaub!“ Zum Glück steht der nun auch unmittelbar bevor: Es geht mit seiner Frau an den Gardasee. Der 53-Jährige arbeitet in der Lebensmittelbranche, beruflich war er von der Corona-Pandemie nicht beeinträchtigt. Doch privat freut er sich über die zurückgewonnenen Möglichkeiten: mit Freunden essen gehen. Oder ein spontanes Treffen im Café – „ganz unbeschwert“.

Norbert Holzheu Bild: Matthias Becker

Ilayda und Alara: Shoppen ohne Test und Freundinnen treffen

„Ich freue mich sehr, dass ich jetzt eine Ausbildungsstelle habe“, sagt die 17-jährige Ilayda aus Kempten. Sie will Bürokauffrau werden. Der Jugendlichen gefällt es außerdem, dass sie jetzt wieder shoppen gehen kann, ohne vorher einen Test machen zu müssen. Wie ihre kleine Schwester Alara (4) will sie gern mal wieder ins Stadtbad. Sich dort oder auch anderswo mit Freundinnen treffen – das macht den beiden Spaß.

Ilayda und Alara Bild: Matthias Becker

Gabi Vorsatz: Freunde statt Balkon und Couch

Gutes Wetter, die Außengastronomie geöffnet – das macht gute Laune. Nicht nur bei Gabi Vorsatz (45), Inhaberin des Restaurants „Gaumengold“ in Kempten, auch bei ihren Gästen. „Alle sind viel besser drauf“, ist ihr Eindruck. Privat freut sie sich ebenfalls auf die kommenden Wochen. „Man ist flexibler.“ Spielte sich das Leben zuletzt zwischen Arbeit, Balkon und Couch ab, könne man nun wieder essen gehen und Freunde treffen.

Gabi Vorsatz Bild: Matthias Becker

(Die Befragten trugen freilich dort, wo es Pflicht ist, eine Maske. Nur um kurz vor der Kamera ihr Lächeln zu zeigen, zogen sie sie ab.)

