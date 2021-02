Ein Name, zwei Freunde, viele Verwechslungen: Sie gingen auf dieselbe Schule, kickten gemeinsam und jobbten beide in der Trio Bar. Was Jörg Pilawa sie fragte.

07.01.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Da sind Verwechslungen vorprogrammiert. Beide gingen in dieselbe Realschule in Kempten, kickten beim SSV Wildpoldsried, jobbten in der Trio Bar, arbeiten mittlerweile als Vertriebsaußendienstler und tragen seit jeher den gleichen Namen: die zwei Freunde Florian Filser (42) aus Kempten und Florian Filser (40) aus Wildpoldsried. Wie berichtet, traten sie in dieser Woche gemeinsam in der ARD-Fernsehshow „Das Quiz mit Jörg Pilawa“ auf. Dort waren sie am Mittwoch und Donnerstag zu sehen. Am zweiten Tag dann war klar: Die Namensvetter erknobelten 7500 Euro.